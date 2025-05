Pas de débat pour la chefferie d’ITUM : une coutume mise de côté

Il n’y aura pas de débat entre les deux candidats à la chefferie de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, puisque l’un d’eux a décliné l’invitation.

Résultat, ce qui était une coutume depuis des décennies, dès que plus d’un candidat briguait le poste de chef de la communauté, n’aura pas lieu.

C’est le candidat Jonathan St-Onge qui a choisi de ne pas participer au débat de la radio communautaire, CKAU, forçant son annulation.

« Avec seulement deux candidats en lice, le format du débat risque d’alimenter les tensions interfamiliales et de polariser la communauté », explique-t-il, dans un communiqué. « L’expérience des campagnes précédentes a montré que ce type de confrontation peut rapidement dégénérer en attaques personnelles, nuisant à la cohésion sociale », poursuit-il, affirmant vouloir privilégier une campagne « respectueuse axée sur l’écoute et la proximité avec les citoyens ».

Il rappelle que chaque candidat bénéficie déjà d’une heure complète à la CKAU pour présenter son programme, « garantissant un accès équitable à l’information sans confrontation directe », selon lui.

L’équipe Shetush propose en contrepartie un live Facebook, le 23 mai, durant lequel il sera possible pour les citoyens de poser des questions à toute l’équipe.

De son côté, le chef sortant Mike Mckenzie déplore l’annulation du débat.

« Ce n’est pas dans le code électoral, mais il y a toujours eu des débats depuis longtemps », a dit au Journal celui qui a participé à cette tradition politique, lors de ses quatre campagnes précédentes.

« Je prône encore le débat des chefs. C’est parfois là que le monde décide, que ceux qui sont indécis prennent une décision en voyant la performance d’un candidat à la chefferie, s’il maîtrise bien les dossiers », a fait valoir M. Mckenzie.

« On parle de consultation, ça, ça en est une et il [Jonathan St-Onge] n’est pas capable de le faire le débat pour mieux cibler les thématiques et s’affronter, un peu aussi, par rapport à nos visions et ce qu’on veut apporter à la communauté. »