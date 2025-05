Le restaurant Chez Mathilde de Tadoussac recommandé par le Guide Michelin

Le 15 mai, jour de célébration de ses 18 années d’existence, le restaurant Chez Mathilde de Tadoussac a reçu un cadeau de taille. Son nom se retrouve dans le Guide Michelin.

« Les inspecteurs du Guide Michelin ont sélectionné 76 restaurants comme recommandés, ce qui signifie simplement qu’un restaurant est recommandé par les inspecteurs », peut-on lire dans la nouvelle version du guide, publiée aujourd’hui.

Il est le seul établissement de restauration de la Côte-Nord à s’y retrouver, la plupart étant située à Montréal. Voici comment le restaurant tadoussacien est décrit par le Guide Michelin.

« Au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, le site de Tadoussac offre une biodiversité marine exceptionnelle. C’est ici, dans ce village isolé soufflé par les vents, que Mireille (originaire de la région) et Jean-Sébastien ont choisi de s’installer. Ils ont bâti au fil des ans la réputation de leur restaurant, très fréquenté pendant ses cinq mois d’ouverture estivale. Un menu est consacré aux produits terrestres (légumes du potager, plantes forestières, gibier), l’autre dédié au Saint-Laurent (crabe des neiges, thon rouge, homard, flétan). Les assaisonnements sont simples et bien équilibrés, laissant toute leur place à la saveur des ingrédients. »

Pour le couple d’entrepreneurs, il s’agit d’une récompense exceptionnelle.

« Voilà une très grande réussite pour l’équipe de Chez Mathilde ainsi que pour la région de la Côte-Nord, qu’on s’efforce de magnifier depuis 18 ans. C’est une victoire autant pour nous que pour les pêcheurs, les cueilleurs et les éleveurs de la région d’être sélectionnés dans ce prestigieux guide de la gastronomie mondiale », commente Jean-Sébastien Sicard, chef copropriétaire de Chez Mathilde.

Des étoiles

Dans sa sélection inaugurale, le Guide MICHELIN Québec octroie une étoile Michelin de la part des inspecteurs anonymes à neuf restaurants. Tanière³ est le premier restaurant à obtenir deux étoiles Michelin dans la province, tandis que huit restaurants ont reçu une première étoile.