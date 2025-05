Havre-Saint-Pierre ne se fait pas d’illusions pour un nouvel aréna

Toujours en attente de trouver une solution pour financer son projet de nouvel aréna, la municipalité de Havre-Saint-Pierre poursuit ses efforts et sa réflexion, afin de prolonger la vie de l’aréna Denis-Perron.

Dans le contexte difficile des finances publiques que traverse le gouvernement du Québec, le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, ne se fait pas d’illusions quant aux chances d’obtenir un financement majeur pour permettre la construction d’un nouvel aréna.

« Ça n’augure pas très bien. Le gouvernement a un déficit et il cherche de l’argent partout (…) Pour un nouvel aréna, ça ne se réglera pas dans les quatre ou cinq prochaines années », dit le maire.

Depuis plusieurs années, la municipalité caresse ce souhait, mais le financement manque pour le projet qui avoisine les 30 M$. Havre-Saint-Pierre avait vu sa demande de subvention au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) être refusée en juillet 2024.

Dans ce contexte, la municipalité veut réaliser des travaux sur son aréna, pour le conserver le plus longtemps possible.

« On va faire des améliorations sur le bâtiment, pour l’aider pour les huit à dix prochaines années, parce qu’on ne sait pas comment ça va prendre de temps [pour un nouvel aréna] », explique M. Barriault.

L’option d’une réfection complète de l’aréna Denis-Perron est écartée, puisqu’elle coûterait plus cher qu’une construction neuve.

Réfection

En attendant, la municipalité a lancé un projet global évalué à 3,5 M$ pour rénover son aréna. Le gouvernement du Québec fournit une aide de 1,5 M$. Un nouveau système de réfrigération a été installé.

La prochaine étape sera la réparation de la toiture. Il y a notamment des fuites d’eau. Par le passé, la municipalité avait envisagé d’installer une membrane sur la structure, pour résoudre cette problématique. Cependant, des experts ont déterminé que cette solution aurait été trop lourde et que la toiture ne serait pas en mesure de supporter un tel poids.

« On va décider dans les prochaines réunions du conseil de quelle manière on va la réparer, parce qu’on n’a pas le choix de la réparer. La toiture, elle est en train de nous lâcher », dit M. Barriault.

Un nouveau bâtiment a été aménagé à proximité de l’aréna. À l’intérieur, on y retrouve des vestiaires pour le hockey féminin et pour les arbitres, ainsi qu’un espace pour les organismes qui ont des activités à l’aréna.

L’édifice de l’aréna Denis-Perron a été ouvert au public en 1972. Il s’agit de l’infrastructure sportive la plus achalandée et la plus importante de la Minganie. Elle dessert huit municipalités, ainsi que deux communautés autochtones.