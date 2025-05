Asmaa Essalhi reconduite à la présidence de la Chambre de commerce de Port-Cartier

Asmaa Essalhi a obtenu un troisième mandat consécutif à titre de présidente de la Chambre de commerce de Port-Cartier (CCPC).

« Je suis très fière de la confiance que m’accordent mes collègues du conseil d’administration. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration pour bien représenter nos membres et demeurer un acteur de premier plan dans notre collectivité », a-t-elle déclaré.

Mme Essalhi a été réélue lors de l’assemblée générale annuelle de la CCPC qui a eu lieu le 14 mai. Elle souhaite consacrer toute l’énergie nécessaire afin de donner un nouvel élan à l’organisation au cours de la prochaine année.

Deux rendez-vous importants attendent la CCPC en 2025. Il s’agit du Gala des entreprises, prévu le 20 septembre 2025, et la 10e édition du Défilé de Noël, qui se tiendra le 15 novembre 2025.

La présidente pourra compter sur son conseil d’administration pour l’appuyer. Celui-ci est composé par Michael Veronneau et Marjolaine Bérubé à la vice-présidence, Jérémy Fortin à la trésorerie, et Bernard Gauthier au poste de secrétaire. Les autres administrateurs sont Mélanie Boulay, Élodie Savard, Josée Bourdages, Russel Tremblay, Roger Vignola, David Vaillancourt et Yves Leclerc.