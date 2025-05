Traverse Rimouski-Forestville : Micheline Anctil veut mobiliser la région

La Ville de Forestville a donné publiquement son appui sans équivoque à la relance de la traverse Rimouski-Forestville en adoptant une résolution à la séance municipale du 13 mai. Elle demande aux autres instances gouvernementales de faire de même.

« Oui, c’est le traversier dans les deux sites de Forestville et de Rimouski, mais c’est un service pour l’ensemble de nos régions. C’est de cette façon qu’on veut porter la suite du dossier. C’est au bénéfice de toute une population », a-t-elle soutenu haut et fort.

« Le service de traversier entre Rimouski et Forestville est essentiel pour la Côte-Nord, pour le développement régional », a martelé celle qui souhaite que la région se mobilise en posant « des gestes concrets pour assurer la reprise et la pérennité de ce service ».

Ces gestes peuvent être l’adoption d’une résolution ou encore l’octroi d’aides financières parce que ce lien interrives ne fait pas partie de la Société des traversiers du Québec. « Il est le seul à être privé au Québec », rappelle l’élue forestvilloise.

Le propriétaire du CNM Évolution, navire qui effectuait les traversées en 60 minutes avant l’arrêt du service, avait maintes fois demandé du soutien financier de la part de Québec avant de mettre fin à la traverse.

Les sociétés de développement de Forestville et Rimouski se sont associées depuis quelques années déjà afin de remettre en place un traversier. La Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville a ainsi été créée en février 2024 pour officialiser le partenariat, mais elle devra trouver les fonds nécessaires à son projet.

Selon Micheline Anctil, le dossier est très actif présentement.

« On est à l’étape de mettre de la pression, si on veut y arriver. Cette résolution vient mettre encore plus en évidence que c’est un service essentiel entre les deux rives. C’est tout notre tourisme, le développement économique. Il y a des circuits touristiques qui pourraient facilement être encore plus développés avec ce lien maritime qu’on juge vital », a-t-elle précisé en séance.

Grève de la STQ

Rappelons qu’une autre grève pourrait être déclenchée prochainement dans les traverses de la Société des traversiers du Québec. Le lien maritime Rimouski-Forestville est donc une bonne alternative pour ceux qui ne seront pas en mesure de faire la traversée à Baie-Comeau, Godbout et Matane, selon Mme Anctil.

« Ça vient appuyer fortement notre projet. Déjà on dit que les traverses peuvent être complémentaires les unes aux autres, mais quand une fait une ratée, si l’autre est en fonction, elle prend le relais. Ça serait facile que notre promoteur prenne le relais lorsqu’il y a des difficultés dans les autres services », a-t-elle conclu.