Les Septiliens compostent plus que les Montréalais !

Près d’un foyer sur deux (43%) a adopté la pratique du compostage telle que proposée par la Ville, une statistique qui place Sept-Îles en tête de peloton bien devant Montréal (35 %). Mais attention à ce que vous déposez dans le bac brun ! De gentilles « patrouilles des bacs » seront sur le terrain à partir du 19 mai, pour vous aider à faire mieux.

Ingénieure en environnement à la Ville de Sept-Îles, Mélissa Bernier est fière de ces résultats.

« Je suis agréablement surprise de la participation ! J’ai des gens qui étaient très rébarbatifs au début et qui se sont surpris à embarquer, à trouver ça plus facile que prévu », constate-t-elle.

Des images relayées récemment sur les réseaux sociaux témoignent cependant de quelques petites lacunes. On y voit, outre une panoplie d’objets et de matériaux non putrescibles, une quantité importante de… sacs (à proscrire, même compostables ou biodégradables, voir appoint). Au cours des prochaines semaines, il se peut d’ailleurs que vous dénichiez un petit aide-mémoire sur votre porte, ou accroché à votre bac.

« La CPESI va faire des tournées terrain, ouvrir les bacs de compost et de recyclage, regarder ce qu’il y a dedans, puis féliciter ou suggérer des améliorations aux résidents, selon ce qu’ils constateront », explique Mme Bernier.

Des observations seront également menées au déchargement des camions. « On ne veut pas taper sur les doigts de personne, mais on veut savoir s’il y a des secteurs plus problématiques, quels sont les principaux enjeux, dresser un portrait… Ça donne des données pour améliorer la sensibilisation de façon plus ciblée », indique l’ingénieure de projets en environnement à la Ville de Sept-Îles.

Le camion pour la récupération des matières putrescibles passera toutes les semaines pour la période estivale.

« C’est la même journée, à la même heure, rien qui change, sauf que ça passe plus souvent, aux semaines, au lieu d’aux deux semaines. Profitez-en ! Mettez votre gazon, vos feuilles, les résidus de jardin, les carcasses de crabe, homard, crevette, les petites branches… Les troncs, les bûches, ça va à l’écocentre, comme ce qui ne rentre pas dans le bac », dit Mélissa Bernier.

Au tour des ICI

Le compost résidentiel bien en place, le temps est venu d’inviter les ICI (Industries, commerces, institutions) à embarquer dans le train.

Le déploiement a déjà débuté pour certains.

« Pour la première phase, on a interpellé directement des ICI en se concentrant sur les grands générateurs comme par exemple les épiceries, les poissonneries, les restaurants, les industries et les écoles pour avoir un gros gisement », indique Mélissa Bernier. « Certains, assimilables à la collecte résidentielle, ont déjà des bacs roulants. »

Pour ceux qui seront desservis par des conteneurs, la collecte débutera prochainement. « Pour l’instant, les démarches ont été ciblées, mais un appel à tous sera lancé prochainement. Pour faire une demande, les ICI intéressés seront invités à remplir un formulaire sur le site de abacadabrun.com/ici. »