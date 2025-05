Des arbres seront sacrifiés pour le nouvel aréna à Sept-Îles

Onze arbres devront être coupés dans le cadre du projet de nouvel aréna à Sept-Îles.

La Ville indique qu’elle a la volonté de conserver le plus d’arbres possible, mais que certains d’entre eux ne pourront être laissés en place puisque l’espace doit être libéré pour aménager des accès au nouveau bâtiment.

« On ne fait pas ça de gaieté de cœur…On coupe certains arbres parce qu’on est obligé », a affirmé le maire Denis Miousse, lors de la séance du 12 mai.

Questionnée quant à la possibilité de relocaliser les arbres, la municipalité a indiqué au Journal que cette option n’était pas viable. La Ville affirme avoir effectué des démarches et vérifications auprès de spécialistes (ingénieur forestier et architecte paysagiste) pour évaluer la possibilité de déplacer et relocaliser les arbres.

« Malheureusement, au-delà d’un certain diamètre (200 mm), la transplantation d’un arbre mature présente peu de chance de survie, notamment en raison du volume racinaire qui peut difficilement être préservé par la machinerie », affirme le service des communications de la Ville de Sept-Îles par courriel.

La plupart des arbres qui seront retirés sont situés à proximité du stationnement du palais de justice de Sept-Îles. Il y aura aussi deux arbres qui seront retirés du côté de la rue Jolliet, derrière l’aréna Guy-Carbonneau.

Le projet de nouvel aréna comprend toutefois la plantation de 45 nouveaux arbres sur le site à la fin du chantier.