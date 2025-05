Entente de principe pour 2500 Métallos chez ArcelorMittal; grève évitée

Soulagement sur la Côte-Nord: les 2500 syndiqués des Métallos chez ArcelorMittal viennent de conclure une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective, alors qu’une menace de grève planait.

Dimanche dernier, le syndicat de Métallos, affilié à la FTQ, avait fait savoir que ses membres chez ArcelorMittal à Fermont et Port-Cartier avaient rejeté l’offre patronale et s’étaient dotés du même souffle d’un mandat de grève. Et les votes de grève étaient très forts, allant de 95 % à 99,8 %, selon l’unité d’accréditation syndicale.

Ces 2500 syndiqués travaillent à la mine de Mont-Wright et de Fire Lake à Fermont, à l’usine de bouletage de Port-Cartier, au port et au chemin de fer de Port-Cartier. Ils sont aussi employés de bureau et techniciens de la force protectrice à Port-Cartier et Fermont.

Le contenu de l’entente de principe n’a pas été dévoilé, le syndicat en gardant la primeur pour ses membres, comme c’est habituellement le cas en pareille circonstance.

L’entente de principe doit maintenant être soumise aux membres, qui auront à se prononcer lors d’assemblées générales qui auront lieu «dans les prochains jours», a fait savoir le syndicat des Métallos mercredi.

«Le comité de négociation estime être arrivé cette semaine à obtenir une entente de principe à la hauteur du mandat donné par les membres. Ce sera maintenant aux membres d’en évaluer le contenu et de se prononcer en assemblée générale», a commenté le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.