Huit ans après sa mise sur pied, la Table santé qualité de vie de la Côte-Nord (TSQvie-09) poursuit toujours sa mission, celle de soutenir les organismes communautaires de la région. C’est toutefois sous une nouvelle identité.

TSQvie-09 devient le Collectif de développement social de la Côte-Nord, avec un tout premier logo et l’objectif d’améliorer ses communications. C’est ce qui ressort du Grand rassemblement des 7 et 8 mai à Sept-Îles et Uashat.

Quelque soixante-dix organismes partenaires étaient de cette table de concertation, notamment Culture Côte-Nord, Éclore Côte-Nord et RAP Côte-Nord.

Le Collectif vise une démarche régionale pour le développement social.

« C’est d’améliorer les conditions de vie des gens, en priorité sur les enjeux de la petite enfance et sur la diversité et l’inclusion », mentionne sa coordonnatrice régionale, Jeni Sheldon, accompagnée de son agente de développement, Sarah Côté.

Le rendez-vous de la semaine dernière, le second après celui de 2023, avait pour but d’identifier « ce que les partenaires veulent de nous », a ajouté Mme Sheldon.

En plus des organismes communautaires, le Collectif travaille également avec différents ministères, particulièrement celui des Affaires municipales et de l’Habitation et celui de la Famille, pour répondre aux besoins du milieu.

Le Collectif, autrefois TSQvie-09, est soutenu financièrement par la Fondation Lucie et André Chagnon et une fiducie du Regroupement des centres de la petite enfance

Parmi les actions qu’il pose, il y a entre autres l’installation de frigos communautaire et offrir de lecture faite par les aînés pour les enfants.