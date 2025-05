Lutter pour le respect de la diversité

Audrey-Lise Rock-Hervieux de Pessamit ajoute une corde à son arc déjà bien rempli de toutes sortes d’implications. Elle est une des nouvelles ambassadrices de l’organisme Ensemble pour le respect de la diversité.

Ensemble pour le respect de la diversité travaille en sensibilisation, en prévention et en éducation pour promouvoir le respect des différences.

« C’est un organisme qui intervient surtout en milieu scolaire, mais aussi dans d’autres milieux au besoin. Il fait des ateliers, des campagnes, des projets de mobilisation et des conférences », explique la nouvelle ambassadrice.

Elle a été approchée par l’organisme, tout comme 12 autres personnes au Québec pour rassembler les jeunes et les moins jeunes et passer à l’action contre toutes formes de discrimination.

L’Innue de Pessamit, qui est derrière le blogue Maman autochtone, ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité de rejoindre les gens de la Côte-Nord d’une nouvelle façon.

« J’étais touchée qu’on m’appelle. Le directeur général m’a approchée en me disant qu’il suivait mon travail, mes écrits et mon blogue. Il trouvait que j’étais bien impliquée dans la défense des enjeux des Premières Nations », confie Audrey-Lise Rock-Hervieux.

Elle soutient que, même si l’organisme est basé au Québec, il est très actif ailleurs au Canada.

Ouvrir le dialogue

Ouvrir le dialogue et respecter la différence, ce sont des principes fondamentaux auxquels croit l’Innue.

« Le but, c’est vraiment de lutter contre les préjugés, l’intimidation et diverses formes de discrimination. On veut créer des espaces de dialogues et de réflexion », précise Mme Rock-Hervieux.

« Je veux aider à créer des ponts entre les réalités autochtones et non autochtones. Avec Ensemble pour le respect de la diversité, je pense que c’est une belle occasion de faire entendre la voix de la Côte-Nord », ajoute-t-elle.

L’organisme met de l’avant la thématique : Ensemble, luttons contre l’intimidation. Selon l’ambassadrice, l’intimidation est souvent le fruit de l’ignorance. « Ce sont des gens qui ignorent une réalité. Donc, de là l’importance de cultiver l’écoute, la bienveillance et l’empathie. Je crois qu’on a besoin de ces valeurs plus que jamais », soutient-elle.

Audrey-Lise Rock-Hervieux avoue qu’elle aurait aimé avoir ce type d’organisme lorsqu’elle était jeune.

« Ce que je veux dire aux jeunes de la Côte-Nord, c’est que j’ai déjà été cette jeune-là moi aussi. Je suis passée par là, j’ai vécu de l’intimidation. Mais, il ne faut pas avoir peur d’en parler et c’est pour ça que j’ai accepté ce rôle d’ambassadrice », lance-t-elle.