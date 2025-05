L’entretien du chemin nord de la Réserve faunique Port-Cartier/Sept-Îles souhaité

Le chemin forestier nord de la réserve faunique Port-Cartier/Sept-Îles vers les camps et secteurs de chasse et de pêche à la hauteur du millage 107 de la compagnie ArcelorMittal, ne sera plus périlleux si le Regroupement des propriétaires et amis du 107 (RPA 107) obtient l’aval de la MRC de Sept-Rivières.

Le but du Regroupement est d’entretenir ce chemin d’accès, secondaire pour la Réserve faunique, où se trouvent 128 campements enregistrés à la MRC.

La première phase s’étend sur une cinquantaine de kilomètres, soit du KM 116 (à environ 90 km de la route 138 – entrée SM2) au KM 169.

Les travaux prévus dès la mi-août, avec notamment du 0-3/4, se chiffrent à 300 000 $.

Ils seraient d’une durée de deux semaines. L’objectif est de permettre une circulation à l’année pour toutes les voitures.

Un souper payant

Pour sa demande à la MRC, le Regroupement doit contribuer à la hauteur de près de 25 %. Il a eu un précieux coup de pouce avec le succès du souper-bénéfice du 10 mai à l’Hôtel Sept-Îles avec comme invités les comédiens Gaston Lepage et sa femme Louise Laparé, qui ont assuré l’animation. L’événement, en présence de 175 personnes, a permis d’amasser un peu plus de 50 000 $.

« Pour les 15 000 $ manquants, on va être capable de combler en bénévolat », assure le président du RPA 107, Daniel Girard.

La réponse de la part de la MRC de Sept-Rivières est attendue pour au plus tard le 25 mai.

Pour le projet ciblé pour 2025, le Regroupement a déjà l’accord des Innus par une lettre du responsable du territoire, André Michel, « qui nous appuie dans notre démarche ».

« C’est le chemin principal pour les Innus pour aller sur leur territoire ancestral de chasse et de pêche », indique Daniel Girard.

Le président souhaite d’autres projets dans ce secteur avec les Innus.

Il a aussi en tête, qu’éventuellement, ce chemin soit entretenu jusqu’au Relais Gabriel, la jonction pour prendre la 389, et que ce soit accessible à l’année.

« On commence petit, mais on aimerait une ouverture vers le Relais Gabriel. Les compagnies sauveraient environ quatre heures et demie pour aller à Fermont. On va demander au Plan Nord d’embarquer », avance Daniel Girard.

Le Regroupement des propriétaires et amis du 107 a été formé en juin dernier, avec une constitution le 17 juillet. Il compte actuellement 58 membres. « On espère monter à 100 membres », mentionne M. Girard.