Un garde de sécurité à la séance du conseil de Sept-Îles

Après les dernières séances du conseil qui ont été agitées, il y avait un garde de sécurité qui était présent à l’hôtel de ville lors de la séance du 12 mai

« Lors des dernières, il y a eu un certain manque de civilité et de respect lors des périodes de questions », a affirmé le ma maire Miousse pour justifier cette décision. « On veut rétablir le calme et s’assurer que les citoyens puissent venir s’exprimer dans le respect », poursuit-il.