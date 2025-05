L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles remporte 25 médailles à l’Open de Montréal

L’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles a fait le plein de 25 médailles à l’Open de Montréal des 3 et 4 mai.

Sur le lot des 28 athlètes de l’Institut, trois ont décroché une ou deux médailles d’or.

Jérémy Cormier a été sacré deux fois champion de ce rendez-vous international, s’imposant en kata et en kumite.

Les deux autres athlètes de l’IKSSI avec l’or au cou sont Eliam Carrier (kata) et Roxane Vézina Labelle (kumite).

Quatre karatékas de Sept-Îles comptent aussi deux médailles, soit Jenny Canuel et Dany Tremblay avec l’argent pour les deux épreuves, ainsi que Zackaria Dridri et Melandy Cummings avec l’argent en kata et le bronze en kumite.

Autres médaillés

Kata

Médaille d’argent : Carly Coll, June Cormier et Lili-Rose Lacroix

Médaille de bronze : André Cavanagh et Karine Chiasson

Kumite

Médaille de bronze : Heidi Cormier, Kelly-Ann Dallaire, David Harvey, Philippe Lagacé, Mélodie Lapierre, Mathis Pineault, Alicia Tremblay et Aryel Zalla