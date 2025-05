4,3 M$ pour la réfection des rues à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles dépensera une somme de 4,3 M$ pour la réfection de pavage, de trottoirs et de bordures de rues en 2025.

Les élus municipaux ont approuvé cette dépense lors de la séance du 12 mai. Les travaux de pavage pourront bientôt commencer avec l’ouverture de l’usine d’asphalte. Les rues et tronçons visés par ces travaux sont les suivants.

À Sept-Îles :

– la rue Fiset, entre les rues Gagné et Hogue (réfection de trottoirs) ;

– la rue Régnault, entre le boulevard Laure et la rue Comeau (réfection du pavage)

– la rue du Père-Divet, entre place du Commerce et l’avenue De Quen, et entre le boulevard Laure et l’avenue Noël (réfection des trottoirs)

– la rue Smith, entre l’avenue Gamache et le boulevard Laure (réfection du pavage, des trottoirs et des bordures)

– la rue Maltais, entre les avenues Évangéline et Gamache (réfection du pavage et des trottoirs).

Dans les secteurs périphériques :

– la rue Alban-Blanchard, secteur Clarke (réfection du pavage)

– le chemin du Lac-Daigle (réfection du pavage)

– la rue Fournier, secteur Moisie (réfection du pavage).

À tous ces chantiers, il faut ajouter la réfection de la rue Fougère, située dans le secteur Ferland. Ce projet de 4,2 M$ inclut la réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts, la réfection de la chaussée et l’éclairage de rue.