Sept-Îles | Voici le calendrier de la collecte des gros rebuts et bacs verts

C’est le printemps, c’est le temps du ménage. La Ville de Sept-Îles annonce les dates pour la collecte des encombrants, mais aussi du changement au calendrier pour les bacs verts.

La Ville de Sept-Îles fera sa collecte des gros rebuts du 2 au 12 juin selon les secteurs. Les vieux chauffe-eau, matelas, pneus et autres gros objets encombrants pourront être ramassés par la municipalité.

La façon de procéder est la suivante : pour les secteurs Sept-Îles, des Plages, Clarke et Canton Arnaud, les citoyens doivent faire leur demande de ramassage avant le 29 mai, par téléphone, au 418 964-3300. La collecte se fera entre le 2 et le 12 juin. Pour Gallix et Moisie, il vous suffit de placer vos items en bordure de rue au plus tard le 8 juin. Le ramassage aura lieu entre le 9 et le 12 juin.

Pour en savoir plus sur les matières acceptées lors de la collecte des gros rebuts : www.septiles.ca/fr/gros-rebuts-encombrants_406/.

Il est important de respecter les dates indiquées et de placer vos rebuts en bordure de rue au plus tard la veille du début de la collecte.

Par ailleurs, un changement au calendrier des collectes régulières est apporté pour le bac vert. Sa collecte se fera aux deux semaines, et ce jusqu’à la mi-octobre. Pour le calendrier annuel des différents bacs : https://www.septiles.ca/fr/collectes_50/.