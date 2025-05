Cinq rendez-vous de course à pied au calendrier à Sept-Îles et Port-Cartier

Plusieurs événements de course à pied s’enchaîneront dès la fin du mois de mai à Sept-Îles et Port-Cartier.

Le premier au calendrier est le Relais Husky du 31 mai autour du terrain de football de l’école Jean-du-Nord. Les jeunes du secondaire et les adultes ont le choix du 10 ou 20 km en équipe de deux (boucle de 1 km) ou du 15 km à trois.

Les inscriptions, au coût de 10$, se prennent jusqu’au 16 mai, par courriel, à simon.leduc@csssdufer.gouv.qc.ca. Pour les élèves du primaire, ca se fait via les enseignants en éducation physique. Il sera aussi possible de procéder le matin de l’événement. La remise des dossards se fera dès 9h30. Le départ des relais est à 10h.

Le 7 juin, ce sera la 2e édition de la Course des couleurs organisée par l’Institut d’enseignement de Sept-Îles. Elle invite ses élèves, son personnel et la population à y prendre part. Ça pourra se faire à la marche ou à la course sur un parcours ludique et familial de 1,5 km ou 3 km, « ponctué de stations de couleurs pour égayer votre journée… et vos vêtements », indique l’organisation.

Le point de départ/arrivée sera le kiosque d’information touristique du secteur de l’Anse. Les informations et le lien pour les inscriptions sont disponibles via l’événement Facebook Course des couleurs 2025.

À Port-Cartier

Deux rendez-vous avec de la course à pied suivront au calendrier les deux premières fins de semaine de juin, la Course pour les Zèbres le 7 juin et le Triathlon de Port-Cartier, le 14 juin, qui propose encore une fois des épreuves exclusives de course.

La Course des Zèbres, sur 7 000 m avec comme site de départ l’Île McCormick, est organisée par Marie-Ève Beaupré. Les sommes recueillies par les inscriptions et les dons iront au Regroupement québécois des maladies orphelines et à plusieurs maisons de répit au Québec. Le lien pour les inscriptions ou pour plus d’informations est le www.courirpourleszebres.com.

Au Triathlon de Port-Cartier, en plus des portions de course pour le duathlon et le triathlon, des épreuves de 5 ou 9,5 km pour les 14 ans et plus et de 2,8 et 1,8 km pour les 13 ans et moins sont offertes. Il est possible d’en savoir plus via le https://www.triathlondeportcartier.com/inscription.html.

Juin se terminera avec le 13e Marathon Mamu – Galeries Montagnaises du 29 juin. La programmation comprend les courses de 42,2 km, 21,1 km, 10 km, 5 km et 1 km, en plus de la marche Réconciliation et celle pour le Répit Richelieu. Informations et lien pour les inscriptions disponibles par le www.facebook.com/MarathonMamu.