Les centres d’appels 911 seront connectés aux dossiers de santé de MedicAlert

Le public connaît bien les bracelets MedicAlert qui permettent aux premiers répondants de connaître rapidement les conditions médicales d’une personne en détresse. La Fondation MedicAlert Canada a su diversifier ses services au fil des ans, et aujourd’hui, elle est en train de déployer une technologie pour connecter le dossier de santé électronique de ses membres aux centres d’appels 9-1-1.

MedicAlert a mis au point une technologie qui permet de se connecter directement à un système de logiciel de répartition assistée par ordinateur 9-1-1. Cela signifie que quand un appel arrive au 9-1-1, le logiciel envoie un message numérique au système informatique de MedicAlert qui lui demande si le numéro de téléphone est relié à un dossier médical de sa banque de données. Si oui, le dossier rattaché au numéro de téléphone s’affiche sur l’écran du répartiteur.

«Tout cela se passe en moins d’une seconde, explique la présidente de MedicAlert Canada Leslie McGill, qui est elle-même une abonnée depuis plus de 40 ans. Ainsi, avant même de dépêcher quelqu’un pour répondre à l’urgence, il peut voir toutes les conditions médicales, toutes les informations disponibles dans ce dossier. Ça aide les premiers intervenants à se préparer avant d’arriver sur les lieux.»

Mme McGill estime que cela améliore grandement la façon de gérer les situations d’urgence. Elle donne l’exemple d’une personne diabétique qui serait en état d’acidocétose diabétique. Cette dernière aurait besoin de sucre, mais le secouriste qui arrive sur les lieux devrait d’abord faire un test pour déterminer le taux de sucre dans son sang. Savoir d’avance que la personne est diabétique permettrait ainsi aux secouristes d’avoir à portée de main une forme de glucose pour l’administrer rapidement. «Tout est donc une question de temps. Et dans une situation d’urgence, le temps est un facteur essentiel», souligne-t-elle.

Le Canada est en train de faire une refonte de son système 9-1-1 pour passer à ce qu’on appelle les services 9-1-1 de prochaine génération. La Fondation MedicAlert Canada travaille avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour implanter son projet dans les quelque 200 centres 9-1-1 du pays. La fondation espère réussir d’ici trois à cinq ans.

Un succès à Ottawa

Ottawa a été la première ville à tester la technologie en 2024. «Les résultats ont été très, très positifs. Nous avons maintenant la capacité de nous connecter à tous les systèmes 9-1-1 du pays. C’est ce que nous commençons à faire. Cela prend du temps, car il s’agit d’une intégration technologique. Il y a aussi beaucoup de centres 9-1-1 dans le pays et ils sont tous à des stades différents dans l’adoption de cette nouvelle technologie, mais ils sont très intéressés parce que plus ils ont d’informations avant d’arriver sur les lieux, meilleure est l’issue de l’intervention», fait valoir Mme McGill.

Avant l’intégration de la technologie à Ottawa, la ligne téléphonique d’urgence 24/7 de MedicAlert avait reçu 172 appels de la part des premiers intervenants de cette ville en un an. «Lorsque nous avons établi la connexion avec le système de répartition assistée par ordinateur du service 9-1-1 d’Ottawa, il s’est avéré que le système informatique a accédé à 8000 dossiers au cours de l’année. C’est un nombre énorme», se réjouit Mme McGill.

Certaines villes débutent le processus, d’autres sont plus avancées. Il est plus complexe de construire le système dans certaines régions mal desservies par le réseau téléphonique, comme dans les territoires, dans le nord du Québec ou de l’Ontario, précise la présidente. «Il faudra donc plus de temps pour les mettre en ligne, mais les grandes villes comme Toronto sont prêtes à démarrer. Nous travaillons actuellement avec Toronto», dit-elle.

Un GPS pour les personnes avec l’alzheimer

Un autre projet porteur de la Fondation MedicAlert Canada consiste à développer un produit GPS pour les personnes avec la maladie d’Alzheimer. Elle gère déjà le programme MedicAlert Sécu-Retour — un registre national d’errance pour les personnes atteintes de démence, hébergé dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne. On compte plus de 65 000 personnes dans ce registre.

«Nous sommes actuellement en train de développer un produit GPS très spécial qui, nous l’espérons, sera prêt en 2026», a indiqué Mme McGill.

L’un des grands défis de la fondation pour réaliser tous ces projets est que ses services ne sont couverts par aucune assurance maladie, dans aucune province canadienne. «Et comme nous sommes une organisation à but non lucratif, une partie des fonds que nous collectons pour mener à bien nos activités consiste à faire payer le service et le dossier de santé numérique et, compte tenu de la situation économique actuelle et de l’incertitude qui règne, il est parfois difficile pour les gens de décider s’ils veulent payer pour le service», raconte Mme McGill.

La Fondation MedicAlert Canada est l’une des dix affiliées de MedicAlert Foundation US, qui est présente dans 25 pays. Depuis 1961, au Canada seulement, plus de 1,5 million de personnes ont bénéficié des services de MedicAlert. Sur les 800 000 utilisateurs présentement, environ 25 % viennent du Québec, le deuxième nombre d’abonnés le plus important au pays après l’Ontario.