Les Aventuriers Voyageurs mettent le cap sur le Botswana et la Namibie

Les cinéphiles nord-côtiers sont conviés à vivre une nouvelle aventure africaine avec Les Aventuriers Voyageurs. Ainsi, ils présenteront le second film de la famille Guilmain-Brunelle qui va clore leur saison : « Botswana-Namibie, de la brousse au désert ».

Après avoir charmé le public avec leur film sur l’Afrique du Sud, cette famille originaire de Verchères, composée de Sylvain, Annie et leurs deux filles Floriane et Félicia, nous entraîne cette fois dans les contrées sauvages du Botswana et de la Namibie.

Armés de leur caméra et d’un solide sens de l’aventure, les quatre voyageurs partagent leur quotidien en pleine brousse, en safari-camping entre dunes et montagnes et poursuivent leur route jusqu’aux impressionnantes chutes Victoria.

Leur périple se poursuit à bord d’un 4 x 4 équipé de tentes sur le toit. Une immersion totale dans une nature spectaculaire et des rencontres humaines riches de sens.

Une passion qui traverse les continents

Pour les Guilmain-Brunelle, avoir des enfants n’a jamais signifié cesser de voyager. Bien au contraire. Depuis plus de dix ans, cette famille a multiplié les aventures aux quatre coins du monde : Cuba, Jamaïque, Mexique, mais aussi Australie, Polynésie française, Laos ou Birmanie.

Leur projet de vie, intitulé Voyager Tout le Temps, est autant une philosophie qu’un mode de vie et leurs films sont l’occasion d’inspirer d’autres familles à suivre leurs rêves d’évasion.

Cette nouvelle production est la deuxième d’une trilogie tournée lors de leur séjour de six mois en Afrique australe. Après Afrique du Sud, voici donc Botswana-Namibie, en attendant un troisième volet à venir.

Cette œuvre sera projetée dès le mardi 20 mai au Ciné-Centre de Baie-Comeau, à Sept-Îles ainsi qu’à la Salle Shed-à-Morue de Havre St-Pierre, pour conclure la saison.