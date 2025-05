ITUM : 23 candidats pour l’élection 2025, dont deux pour la chefferie

Le portait est officiel et complet en vue des prochaines élections pour le Conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM). Ils sont deux candidats à la chefferie et vingt-deux pour les six postes de conseillers/conseillères à pourvoir.

La lutte pour le poste de chef se fera entre Mike Pelash Mckenzie et Jonathan Shetush St-Onge. Le premier sollicite un cinquième mandat de suite alors que le second brigue la chefferie pour une première fois après trois mandats comme conseiller.

Le chef sortant mise sur une équipe de neuf personnes en lice pour un poste de conseillers, soit Mario Apush Jourdain, Bruce Michel (sortant), Virginie Michel, Kenny Régis (sortant), Karine Régis Pilot, Denis Vollant, Louis-Georges Fontaine, Macgali Fontaine et Rose-Anne Grégoire (sortante).

Quant à Jonathan Shetush St-Onge, il est appuyé par Karine Fontaine-Jourdain (sortante), Mélodie Jourdain-Michel, Johny Régis (sortant), Anthonio Fontaine, Norbert Fontaine et Tommy Vollant, qui font partie des 22 candidats.

Les autres candidatures sont celles de Joséphine Pinette, Samuel Putu Pinette, Geoffrey Aster, Marius Grégoire, Séléna Grégoire, Stéphane Pierre Vollant et Zacharie Vollant.

Le scrutin général aura lieu le 25 mai prochain. Les personnes habiles à voter pourront le faire entre 9 h et 18 h aux salles communautaires Naneu (Uashat) et Teueikan (Maliotenam).

Le vote par anticipation a lieu le 19 mai, également de 9 h à 18 h, à la Salle Naneu, du côté de Uashat, et, à l’entrée de l’école Tshishteshinu, pour Maliotenam.