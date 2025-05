Des pièces d’art et des produits locaux à l’honneur à Sept-Îles et Port-Cartier

Diverses créations, œuvres et autres produits sont exposés et en vente au Salon du printemps des ARTisans de Sept-Îles et au Marché du printemps de Port-Cartier qui se déroulent en ce week-end de la Fête des Mères.

Bijoux, savons, sculpture en bois, vitraux, couvertures, aliments locaux et différentes pièces d’arts, entre autres, sont à l’honneur lors des deux événements printaniers.

À Sept-Îles, le Salon des ARTisans se tient au gymnase du Centre socio-récréatif, jusqu’à 17 h ce samedi 10 mai et de 10 h à 16 h pour la dernière journée du 11 mai. L’entrée est gratuite. L’événement est organisé par l’Association Sept-Ilienne des arts et de la culture.

À Port-Cartier, le Marché du Printemps en est à une première édition. Ça se passera le 11 mai, de 10 h à 16 h, à l’intérieur de l’aréna.

Grâce à la Ville de Port-Cartier, en collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord, Savon Eve et la Ferme Ragnarüches, et du soutien de l’Aluminerie Alouette, il sera possible de profiter et d’acheter différentes saveurs locales, mettant en valeur les artisans, producteurs et organismes du milieu.

Une quinzaine d’exposants seront au rendez-vous, offrant des produits faits à la main, des aliments locaux, et bien plus encore. Plusieurs activités sont prévues, en plus de tirages de prix.

Les citoyens sont attendus en grand nombre. Ils sont invités à apporter leur sac réutilisable et de l’argent comptant. Il est possible d’en savoir plus sur le Marché du Printemps via l’événement Facebook.