Forum des croisières : concilier tourisme et développement durable

Avec la saturation de certains marchés pour les navires de croisières comme l’Alaska et les Caraïbes, les destinations sur le Saint-Laurent espèrent profiter de cette opportunité unique.

Plusieurs intervenants du milieu touristique et des croisières se sont donné rendez-vous le jeudi 8 mai à Havre-Saint-Pierre pour un Forum des croisières. Un constat qui ressort de cette activité est que l’industrie des croisières pourrait être appelée à grandir au Québec dans les prochaines années.

En 2023, il y a eu 32 millions de croisiéristes à travers le monde. Ce nombre sera appelé à doubler dans la prochaine décennie.

Dans de telles circonstances, l’industrie des croisières dans le Saint-Laurent espère augmenter le nombre de navires qu’il accueille.

« On a eu une croissance intéressante dans le Saint-Laurent au cours des dix dernières années et notre objectif n’est pas de ralentir, mais de poursuivre cette croissance », affirme René Trépanier, directeur général de l’Association des croisières du Saint-Laurent.

Un objectif qui est également partagé par le Port de Havre-Saint-Pierre. Sa directrice, Odessa Thériault, indique que l’organisation portuaire a les installations nécessaires pour accueillir un plus grand volume de navires. De plus, en accueillant plus de croisiéristes, cela viendrait bonifier les retombées économiques dans la région.

« Avec plus de visites de navires, cela permettrait à des entreprises d’engager ou de conserver des employés plus longtemps », indique-t-elle à propos des entreprises touristiques.

Les deux intervenants pensent que la clé passera par l’extension de la saison des croisières. Actuellement, la plupart des navires de croisières viennent au Québec en septembre et en octobre.

« Ce qu’on veut, c’est de remplir la saison de juin jusqu’en octobre en accueillant des navires de croisières », dit Mme Thériault.

« Nous, on pousse sur l’été depuis plusieurs années. Le fleuve Saint-Laurent a beaucoup à offrir. On a de la place et une offre touristique diversifiée pour les croisiéristes », explique René Trépanier.

Tourisme durable

Toutefois, l’augmentation du nombre de navires de croisières aurait des conséquences sur l’environnement, selon Jacques Gélineau, de la Station de recherche des îles Mingan.

« À chaque fois qu’on inscrit un développement économique, on amène une perturbation au milieu. Il faut faire des choix judicieux si on veut développer une économie qui est respectueuse des enjeux actuels, dont les changements climatiques », dit-il.

Jacques Gélineau était l’un des panélistes invités lors du Forum des croisières à Havre-Saint-Pierre. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Il indique que de nombreuses espèces de mammifères marins sont à la baisse et que l’amplification du trafic maritime pourrait représenter un risque.

Il suggère de déplacer les corridors maritimes dans le Saint-Laurent pour aider à la protection des animaux marins.

« Cela viendrait diminuer grandement le bruit qui perturbe les mammifères marins », explique M. Gélineau.

Lors du forum, il a été question des impacts positifs des croisières, mais aussi les conséquences environnementales liées à l’industrie. Rappelons que les navires produisent énormément de gaz à effet de serre et qu’il y a des enjeux importants avec la gestion des déchets.

Un forum réussi

Il s’agissait de la première édition du Forum des croisières.

Une trentaine de participants ont assisté aux différentes conférences qui se sont déroulées à la Shed-à-Morue à Havre-Saint-Pierre.

Lors de cette journée, trois thématiques étaient à l’honneur. Il s’agit du tourisme durable, l’expérience client et la diversification économique.

Le bilan est positif par rapport à l’événement.

« C’est au-delà de nos attentes. C’était enrichissant pour nous, mais aussi pour les gens qui ont assisté», résume Mathieu Lahaie, coordonnateur aux croisières internationales au Port de Havre-Saint-Pierre.

Une deuxième édition pour l’an prochain est déjà souhaitée par les organisateurs.