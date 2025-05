Opération Nez rouge se retrouve orphelin à Sept-Îles

La Fondation régionale Hôpital de Sept-Îles se retire comme maître d’œuvre d’Opération Nez rouge pour Sept-Îles. Elle chapeautait ce service de raccompagnement depuis 2017.

C’est le manque de bénévoles qui est évoqué comme première raison par le directeur général de la Fondation, Guy Couture.

D’ailleurs, l’édition 2024 n’avait pas eu lieu.

M. Couture souligne aussi que les gens se sont davantage responsabilisés et qu’ils ont moins recours à Nez Rouge. « Il y a 20 % moins de demandes, donc 20 % moins de dons », mentionne-t-il.

La Fondation compte se concentrer sur ses autres événements.

Guy Couture a essayé de passer le flambeau à un autre organisme lié à la jeunesse ou au sport amateur, mais sans succès. Le directeur général de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles se dit prêt à donner un coup de main, si quelqu’un se manifeste.

Édition 2025

La 42e édition d’Opération Nez rouge se déroulera du 28 novembre au 31 décembre prochain. Le calendrier des soirées est flexible.

Opération Nez rouge recherche donc un organisme intéressé à prendre en charge l’organisation et le déploiement du service de raccompagnement du temps des Fêtes pour la région de Sept-Îles.

« En plus de contribuer à rendre les routes plus sécuritaires, cette campagne annuelle représente une occasion de financement pour l’organisme responsable tout en promettant d’être une aventure riche en rencontres et en anecdotes mémorables ! », indique-t-on.

Le maître d’œuvre au niveau provincial accorde gratuitement à des organismes à but non lucratif l’autorisation de tenir la campagne de raccompagnement dans leur région.

« L’organisation mandatée pour la région de Sept-Îles pourra ainsi bénéficier de la notoriété enviable de l’Opération Nez rouge afin de rayonner durant la période des Fêtes et au-delà. Ce sera aussi l’occasion de développer des liens avec les citoyens et citoyennes, les entreprises et d’autres organismes du milieu qui apporteront incontestablement une contribution et une aide précieuses », ajoute-t-on.

Les dons amassés lors des transports sont remis en totalité à l’organisme local prenant en charge le service de raccompagnement.

Pour plus d’informations : www.operationnezrouge.com.