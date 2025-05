Les élèves de l’IESI découvrent de nouveaux sports grâce à IN MOVEO

Le plaisir était au rendez-vous dans le gymnase de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles le 7 mai avec le passage de la brigade IN MOVEO, programme du RSEQ. Les élèves ont eu l’occasion de découvrir de nouveaux sports dans un contexte festif et amusant.

Du frisbee golf, du rameur, du tennis, du baseball, du golf, du basketball, du spikeball, du hockey, du football, de l’escalade et de la planche à neige en réalité virtuelle pour travailler l’équilibre, la coordination et les habiletés motrices, étaient à l’essai dans les différentes stations en place dans le gymnase.

L’IESI est une des écoles gagnantes de la Tournée IN MOVEO du RSEQ qui en est à sa troisième année. En 2023, elle s’était arrêtée à l’école Manikanetish de Uashat et en 2024 à l’école Mgr Scheffer de Blanc-Sablon. C’est une cinquantaine d’établissements visités en trois ans.

L’objectif d’In MOVEO est « de faire découvrir d’autres sports dans un environnement festif et amusant. Les jeunes prennent plaisir à bouger », a mentionné Samuel Laplante, chargé de projet pour le RSEQ.

La réponse du succès se traduit par le sourire des jeunes lorsqu’ils sortent du gymnase, a-t-il dit. « Ils ont le goût de continuer. »

L’autre réponse vient des écoles avec le sondage à la fin des visites de la brigade IN MOVEO, avec une notre de 9,6 sur 10.

Si une certaine appréhension était ressentie au début pour la tenue des activités, elle s’est vite dissipée chez les élèves.

« Au début, les élèves ne savaient pas trop, mais quand on leur a expliqué et qu’on leur a dit go, ils ont vite embarqué », a mentionné Alexandre Tremblay, enseignant en éducation physique. « C’est vraiment cool. Ça donne le goût aux élèves de jouer à d’autres choses, et ça permet de diversifier les activités. »

Des élèves font l’essai du golf, alors que d’autres sont sur les rameurs. Photo Sylvain Turcotte

Photo Sylvain Turcotte

Course des couleurs

Par ailleurs, l’IESI invite ses élèves, son personnel et la population à être en mouvement d’une autre façon le 7 juin. Ce sera la 2e édition de sa Course des couleurs.

Ça pourra se faire à la marche ou à la course sur un parcours ludique et familial de 3 km ou 5 km, « ponctué de stations de couleurs pour égayer votre journée… et vos vêtements », indique l’organisation.

Le point de départ/arrivée sera le kiosque d’information touristique du secteur de l’Anse.

Les informations et le lien pour les inscriptions sont disponibles via l’événement Facebook Course des couleurs 2025.