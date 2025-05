Une campagne pour la littératie dans la MRC de Sept-Rivières

Afin d’améliorer les compétences en lecture, une campagne de sensibilisation à la littératie est lancée dans la MRC de Sept-Rivières.

C’est la Table de partenaires en développement social de Sept-Rivières, organisation créée par la MRC, qui est derrière cette initiative.

Les membres de la Table ont décidé de mettre l’accent sur cette cause parce que les personnes éprouvant des difficultés de lecture sont plus susceptibles d’avoir un revenu plus faible et de vivre en situation de précarité. Dans la MRC de Sept-Rivières, 58 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont un niveau de littératie sous le seuil jugé nécessaire pour comprendre des textes longs et complexes.

« Cette table de concertation a identifié la littératie comme un enjeu sur lequel on pourrait avoir un impact pour l’amélioration de la condition de vie », affirme Rachel Gagnon, coordonnatrice territoriale en développement social à la MRC de Sept-Rivières.

La campagne de sensibilisation « Moi, je lis! » a donc été lancée. Elle se déploiera en mai, en juin, ainsi qu’en septembre 2025. Elle se déclinera sous diverses formes comme des vidéos, des publicités radiophoniques et imprimées. Un site Web a aussi été lancé.

Les objectifs de la campagne sont de valoriser les acquis, faire connaître les ressources disponibles et encourager le développement de compétences.

« On peut poursuivre nos apprentissages tout au long de notre vie. Même si on est sur le marché du travail ou à la retraite, on peut continuer d’améliorer notre niveau de littératie. C’est dans cet esprit qu’on a développé la campagne », dit Mme Gagnon.

Dans le cadre de la campagne, la population est invitée à poser un geste symbolique en prenant un 15 minutes le 15 mai à 15h15, pour s’adonner à une activité qui stimule l’apprentissage.

La littératie englobe toutes les formes de compréhension : lire un plan, suivre des instruction, interpréter un document