Un autre chargement record au Port de Sept-Îles

Pour la troisième fois au cours des six derniers mois, un nouveau record a été établi pour un chargement au Port de Sept-Îles.

C’est le minéralier NSU Pride qui a chargé à son bord 244 908 tonnes de minerai de fer de haute pureté. Le chargement provenait de Minerai de Fer Québec. L’établissement de cette marque a été rendu possible par la collaboration entre la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, Logistec et les débardeurs du Port de Sept-Îles.

Le navire de 330 mètres de long se dirige maintenant vers le Japon.

Le record précédent avait été établi par le NSU Justice en novembre 2024. Il avait établi une marque de 238 445 tonnes de minerai de fer de haute pureté.