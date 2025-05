Tournoi Orange Alouette : l’ambiance de la 44e édition détonne

La perfection n’existe pas, mais l’organisation du Tournoi Orange Alouette amène son événement à un autre niveau chaque année. C’est l’ambiance qui détonne de la 44e édition conclue dimanche, après quatre jours de volleyball et de festivités.

« Une édition remplie de succès. L’ambiance était géniale », ce sont les premiers mots du président Jeannot Vich, au lendemain du Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles.

Il a remarqué que le niveau d’enthousiasme tant des participants, du comité, que des bénévoles continue de grimper.

De plus, l’image du Tournoi Orange passe aussi à un autre niveau, avec une présence accrue sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok.

Tous les petits détails sont appréciés de la part des participants. Même pour ceux qui ont joué à un haut niveau, dit-il.

« Les joueurs le disent par rapport à l’ambiance, que c’est de quoi qu’il n’y a pas dans les tournois », renchérit-il.

Les spectateurs étaient d’ailleurs nombreux dans les estrades et aux abords du terrain pour les finales féminine et masculine de la classe A, regroupant quelques volleyeurs et volleyeuses du circuit universitaire.

La finale Hommes A a donné lieu à du jeu enlevant. Les Twins Shirts (en bleu) ont assuré la défense de leur titre. Photo Groupe North Shore

« On fait découvrir le sport [le volleyball] à des gens et d’offrir ça gratuitement c’est un plus », mentionne Jeannot Vich, ne voulant pas ramener de coût d’entrée pour les spectateurs.

Au-delà de l’ambiance festive et des matchs de volleyball, il y a aussi les retombées du Tournoi Orange Alouette qui profitent à d’autres athlètes, équipes et organisations de la communauté. Sara-Anne Beaudin, athlète internationale en judo, l’école de danse Christine Bourque pour la participation de M-Pack au Championnat du monde à Phoenix et les Macareux U14 féminin pour leur récente participation au Championnat canadien de volleyball bénéficient d’un soutien financier.

La 45e édition est au calendrier du 30 avril au 3 mai 2026.

Le comité commencera à s’y pencher dans les prochains mois. Dans un premier temps, à l’interne, l’organisation fera son post-mortem dans les prochains jours.

Le président Jeannot Vich évoque déjà vouloir parfaire les relations avec les Premières Nations et pouvoir établir un partenariat gagnant-gagnant sur du long terme.