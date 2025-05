Les travailleurs d’ArcelorMittal se prononceront sur un mandat de grève illimitée

Après une proposition globale jugée insuffisante par le syndicat, les travailleurs d’ArcelorMittal se prononceront sur un mandat de grève générale illimitée à exercer au moment jugé opportun.

Les assemblées commenceront mardi et se poursuivront jusqu’à samedi, a fait savoir le Syndicat des Métallos.

Les travailleurs de la mine, du chemin de fer, de l’usine de bouletage, de bureau et force protectrice sont concernés, soit la majorité de la main-d’œuvre de la minière sur la Côte-Nord.

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives ont commencé en décembre. La dernière séance a eu lieu lundi matin, en présence d’un conciliateur.

Au cours des prochains jours, les travailleurs pourront également prendre connaissance d’une proposition globale de règlement formulée par l’employeur, souligne le syndicat, qui précise toutefois que celle-ci « ne correspond pas au mandat initialement donné par les membres ».

Un « bout de chemin » a tout de même été réalisé en négociation, indique l’organisation syndicale.

« Il manque des éléments, à la fois, sur le plan des clauses normatives et monétaires. Nous allons faire le point avec les membres sur l’état des discussions, sur le mandat qu’ils nous ont donné et sur leur volonté de se mobiliser pour la suite des choses », explique Marc Tremblay, représentant syndical et porte-parole des cinq sections locales lors des négociations.