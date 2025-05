Du vandalisme dans la petite forêt du CPE à Sept-Îles

Le petit « camp de base » des installations du CPE Ritourn’ailes à Sept-Îles a été vandalisé durant le week-end, une première déplorée par la direction de l’établissement.

Le CPE Ritourn’ailes comprend trois installations qui utilisent toutes un petit site en forêt, le longe de la rue Retty. L’emplacement est situé aux abords des terrains de Rio Tinto IOC, qui donne accès à l’endroit au CPE.

En fin de semaine dernière, des feux ont été allumés, un coffre de matériel forcé, de même que la cabane qui sert de toilette et une foule de déchets ont été laissés sur les lieux.

« Ils ont dû être déçus en ouvrant le coffre (…) on a rien là-dedans. Ce sont des jouets pour jouer dans la bouette ! Des casseroles en stainless et des fouettes de cuisine… », a lancé Karina Vigneault, directrice générale du CPE Ritourn’ailes.

Le coffre de rangement de matériel a été forcé. Photo courtoisie

Par le passé, le CPE a déjà constaté que des itinérants venaient sur les lieux, mais ils ne faisaient aucun bris.

« On pouvait arriver et devoir ramasser une couverture, mais sans plus », dit-elle. Cette fois, la tâche sera plus ardue pour tout remettre en ordre.

« Le temps qu’on va devoir mettre là-dessus, c’est du temps qu’on ne pourra pas mettre dans autre chose, ce sont des coûts de main-d’œuvre », déplore-t-elle.

Des déchets ont été laissés sur les lieux. Photo courtoisie

Des projets visant à bonifier les lieux pour favoriser les apprentissages et l’expérience des enfants devront être reportés, en raison de l’événement.

Le CPE se veut rassurant, et rappelle qu’avant chaque visite des lieux avec les enfants, une ronde de sécurité est effectuée par les éducatrices.

« Cet espace a été travaillé par des éducatrices, la direction, même des parents parfois (…) On le fait pour les enfants à des fins pédagogiques et il n’y a rien qui vaut de l’argent là-bas. Est-ce qu’on peut garder les choses en état, ce sont pour des enfants qui n’ont rien demandé et qui sont super heureux d’y aller. »