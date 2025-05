À Sept-Îles, on troque !

Une friperie éphémère en mode événementiel, ça vous intéresse ? Participez à la soirée Troques-tu ? le 18 mai prochain à l’Hôtel Sept-Îles. Et profitez-en pour désencombrer votre garde-robe !

Une nouvelle édition de la soirée « écoresponsable, festive et rassembleuse Troques-tu ? aura lieu le dimanche 18 mai 2025 à l’Hôtel Sept-Îles de 18 h 30 à 21 h. Cette soirée de troc de vêtements et d’accessoires est organisée par une équipe de bénévoles qui invitent toute la population à poser un geste concret pour l’environnement, le tout dans un contexte convivial !

L’initiative vise à faire la promotion de la consommation responsable, à valoriser le réemploi textile et à créer un espace de rencontre et de partage.

Le public est invité à faire le tri dans sa garde-robe, à apporter ses vêtements lors d’une journée de collecte le dimanche 11 mai à l’Hôtel Sept-Îles entre 10 h et 16 h. Les échanges de « guenilles » ne sont qu’une toute petite partie du programme de la soirée.

On pourra voir des artistes à l’oeuvre (peinture en direct), visiter des kiosques d’organismes locaux et chiner dans les stands de plusieurs artisans de la région. De la musique vivante et des tirages agrémenteront également la soirée.

Les profits de la soirée iront a centre d’artiste nord-côtier, Panache art actuel.

Les vêtements restants seront redistribués à des organismes locaux. Les dons seront remis au Centre des femmes aux 4 vents, Friperie Recyk & Frip, Centre dépannage Parc Ferland et Friperie Kristina.

Visitez la page Facebook Troques-tu ? pour réserver votre billet au coût de 15 $.