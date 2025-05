La bataille de l’Atlantique sera soulignée à Sept-Îles

Le NCSM Jolliet soulignera la bataille de l’Atlantique avec une cérémonie commémorative, sur l’avenue Arnaud, dimanche.

Chaque année, le premier dimanche de mai, le Canada et les membres de la communauté navale canadienne « se souviennent de ceux et celles qui ont perdu la vie en mer au cours de la plus longue campagne de la Seconde Guerre mondiale », indique la Défense nationale, dans un communiqué.

La bataille de l’Atlantique, dont l’enjeu était la suprématie de l’Atlantique Nord, dura 2 075 jours (1939 à 1945).

Les membres du NCSM Jolliet se réuniront, dimanche, pour commémorer ses combattants.

« Elle opposait les forces navales et aériennes alliées aux sous-marins, aux navires et aux aéronefs allemands et italiens, dont les cibles principales étaient les convois de navires marchands qui transportaient des cargaisons vitales de l’Amérique du Nord à l’Europe », explique la Défense nationale, à propos de la bataille de l’Atlantique.

La population pourra assister à la cérémonie au 366 avenue Arnaud.

Des cadets Corps de cadet de la marine royale canadienne (CCMRC) 117 Jacques-Cartier et du CCMRC 227 Shelter Bay de Port-Cartier seront aussi présents.

« Il y a maintenant 80 ans que se terminait la Bataille de l’Atlantique, soit la plus longue bataille de la Deuxième Guerre mondiale. L’apport des Canadiennes et Canadiens, dans des eaux tourmentées, infestées de U-Boat et de navires ennemis, ont permis de remporter la victoire finale sur le IIIe Reich. Ce sont ces qualités de courage et de dévouement qui restent gravées dans chacun des marins de la Marine royale canadienne », souligne le capitaine de corvette Martin Boulay, commandant du NCSM Jolliet.