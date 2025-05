Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Marilène Gill obtient un quatrième mandat dans Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan

Marilène Gill du Bloc québécois est de nouveau élue députée de la circonscription Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan.

Tourisme Côte-Nord : une publicité qui attire les touristes

Le succès de la campagne publicitaire de Tourisme Côte-Nord se fait ressentir et la prochaine saison touristique s’annonce excellente.

Un rorqual hybride dans le Saint-Laurent



Un individu unique est de retour dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent cette année. Mona Lisa, le fruit d’une union insolite entre un rorqual commun et un rorqual bleu, est un de ces cas d’espèce rare qui apporte de nouveaux questionnements dans l’univers scientifique des grandes baleines.

Guerre de territoire : un homme lutte pour sa vie après des coups de feu à Sept-Îles

Un homme dans la trentaine lutte pour sa vie après avoir été atteint de projectiles, lundi soir, sur la rue Marsolet, à Sept-Îles.

Jusqu’à 5 milliards pour un pont : « un bon projet », dit Guilbault

Un pont sur le Saguenay coûterait entre 4 et 5 milliards de dollars. C’est un « bon projet » dit la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

La gardienne illégale de Sept-Îles coupable d’outrage au tribunal

Face à un « mépris flagrant des ordonnances judiciaires » de la part d’une Septilienne qui opérait une garderie illégale et qui refusait de se conformer à des ordonnances de fermeture de la Cour, un juge l’a condamné pour outrage au tribunal.

Horizon 7 : 900 M$ d’investissements sur 3 ans à Pointe-Noire

Une étude visant à évaluer la possibilité de pratiquement doubler la capacité des infrastructures et des équipements de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) d’ici les sept prochaines années est en cours.

Le test VPH désormais offert sur la Côte-Nord

C’est une avancée majeure en matière de santé préventive qui vient d’être annoncée pour la région de la Côte-Nord. La population de la région aura accès au test de dépistage du virus du papillome humain (VPH), une mesure essentielle dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus.

Hôpital de Sept-Îles : une cure de rajeunissement de l’unité de pédiatrie

L’unité de pédiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles sera méconnaissable dès l’automne. C’est un montant de 500 000 $ qui sera investi pour rajeunir le département. L’environnement sera certes stimulant pour les enfants.

Un jeune Portcartois reconnu pour sa persévérance scolaire

Il y a quelques années, Nicolas Hovington ne parlait pas. Aujourd’hui, il lit, écrit et reçoit un prix provincial pour sa persévérance.

Un déménagement controversé à la Société Alzheimer Côte-Nord

Des services qui ne se donnent plus, des démissions et un déménagement qui ne fait pas l’unanimité : rien ne va plus à la Société Alzheimer Côte-Nord.

Le seul dépanneur de Franquelin ferme ses portes

Franquelin perd son dépanneur. La propriétaire locataire du commerce, Karine Briand, annonce sa fermeture.

200 accusations envers ArcelorMittal pour des rejets de substances nocives dans des affluents de la Moisie

La minière ArcelorMittal aurait commis 200 infractions en lien avec des rejets non autorisés de substances nocives au complexe miner de Mont-Wright et à sa mine de Fire Lake, dans des eaux qui sont des affluents de la rivière Moisie.

Séance du conseil à Sept-Îles : le ton a monté, encore une fois

Le ton a monté lors de la dernière séance du conseil durant la période de questions et le maire a dorénavant l’intention d’appliquer strictement les règles, pour éviter des débordements.