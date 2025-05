Une 6e entente de développement culturel à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles, le ministère de la Culture et des Communications et Aluminerie Alouette s’unissent pour mettre en place une nouvelle entente de développement culturel qui comprend un investissement de 509 000$ sur trois ans.

Il s’agit de la 6e entente depuis 2005. C’est plus de 1,6 M$ qui ont été investis conjointement pour soutenir des centaines de projets culturels depuis la mise en place du programme.

Particularité de l’entente de développement culturel de Sept-Îles, il y a un partenaire privé, soit l’Aluminerie Alouette. Sept-Îles est la seule ville à s’adjoindre un partenaire privé dans ce type d’entente. Pour le président et chef de la direction de l’aluminerie, il est important d’investir dans le domaine culturel.

« Nous, on a des employés et des partenaires d’affaires, donc on a besoin d’une communauté qui est vivante et qui est attrayante. La culture a un apport important pour cela », affirme Claude Gosselin.

Cette nouvelle entente triennale est divisée ainsi : 249 000 $ du gouvernement du Québec, 140 000 $ de la Ville de Sept-Îles et 90 000 $ d’Aluminerie Alouette ; en plus d’un engagement de 30 000 $ de Panache actuel par son programme de soutien à la relève artistique.

Ces sommes seront consacrées à la mise en œuvre de différents objectifs, par exemple : favoriser l’offre culturelle chez les aînés, soutenir la relève artistique en arts visuels, encourager la tenue d’activités culturelles dans les lieux publics, soutenir les actions innovantes initiées par le milieu, ou encore mettre en valeur les richesses multiculturelles, ainsi que l’histoire et le patrimoine de la ville.

« Cette nouvelle entente permettra d’encourager des initiatives très variées, ayant en commun l’objectif de rendre les arts et la culture toujours plus vivants et plus accessibles, que ce soit dans les parcs, les écoles ou les résidences pour aînés, par exemple », affirme Charlotte Audet, conseillère municipale à la Ville de Sept-Îles et responsable des arts et de la culture.

Soutien essentiel

L’entente a aussi un rôle important dans le soutien des artistes.

« C’est du soutien qui est facile à avoir pour les artistes à Sept-Îles. C’est vraiment important qu’une municipalité investisse dans la culture qu’il y a dans sa ville », fait savoir Julie Godin, directrice de Panache Art actuel.

Des propos qui vont dans le même sens que la ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain qui décrit cette entente comme un soutien essentiel aux artistes et aux organismes locaux.

« [L’entente] leur permettra de réaliser des projets ambitieux et de contribuer au dynamisme culturel et économique de notre région, en plus de favoriser l’accroissement de l’offre touristique », dit-elle.