Hôpital de Sept-Îles | Une cure de rajeunissement de l’unité de pédiatrie

L’unité de pédiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles sera méconnaissable dès l’automne. C’est un montant de 500 000 $ qui sera investi pour rajeunir le département. L’environnement sera certes stimulant pour les enfants.

Un corridor menant à l’unité de pédiatrie repensé avec sa touche de bleu comme couleur en valeur, une entrée vers les chambres avec ses maisonnettes, une salle de jeu qui donnera le goût aux enfants, petits et grands, de s’amuser, et un poste d’accueil au goût du jour.

C’est ce qui résume le projet du rajeunissement de l’unité de pédiatrie de l’hôpital de Sept-Îles.

C’est la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles qui est le chef d’orchestre du projet, appuyée par de précieux partenaires, notamment Enfant Soleil qui contribue pour 243 000 $.

L’idée du concept vers ce rajeunissement, c’est surtout celle de Caroline Girard, l’architecte, mais surtout la maman de Jacob qui a été hospitalisé durant deux mois au début de 2016.

« On a eu à occuper de nos journées ici. Jacob était très en forme, mais trop malade pour sortir », a-t-elle raconté. Il y avait les balades dans les corridors, des jeux dans la chambre, celui de l’épicerie dans la salle de jeu, « mais on fait le tour rapidement », a-t-elle renchéri lors de la discussion avec le Journal.

Comme architecte, elle se disait qu’il y avait de quoi à faire pour le département, un espace qui avait de l’âge, qui avait besoin d’amour.

Caroline Girard a pensé et discuté avec des amis, pour en venir à présenter son projet au Club Optimiste en 2017.

C’est de quoi qu’elle avait à cœur, car c’est émouvant et difficile quand tu passes beaucoup de temps à l’hôpital, a-t-elle dit. Elle voulait un environnement où les enfants seront bien et qu’ils trouveront leur place. « J’avais envie que ce soit calme et apaisant. »

« Mme Girard a la firme conviction que la transformation des espaces aidera les enfants à guérir plus vite. »

Huit ans plus tard, c’est un aboutissement. « Je suis heureuse que ça voit jour », a-t-elle exprimé. Les travaux devraient être réalisés pour septembre par le Groupe CFM.

Ce nouvel environnement à venir réjouit le personnel de l’unité de pédiatrie.

» C’est un projet important. Le poste de travail date de la fondation de l’hôpital. On aura un meilleur environnement de travail. La salle de jeu, il n’y a pas grand-chose présentement. Les rénovations, ça va être extraordinaire. Tout va être bénéfique pour les enfants. Quand tu peux les stimuler, la guérison est plus facile, plus efficace, au lieu de rester clouer au lit. Ça leur fera oublier qu’ils sont malades », a mentionné la cheffe de la pédiatrie, Marjorie Gallant.

Donateurs pour le projet

Enfant Soleil : 243 000 $ (sur deux ans)

Fondation régionale Hôpital Sept-Îles : 100 000 $

Aluminerie Alouette : 100 000 $

Club Optimiste de Sept-Îles : 40 000 $

Club Lions : 10 000 $

Fondation Telus : 10 000 $

Rio Tinto IOC : 6 000 $