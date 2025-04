Tourisme Côte-Nord : une publicité qui attire les touristes

Le succès de la campagne publicitaire de Tourisme Côte-Nord se fait ressentir et la prochaine saison touristique s’annonce excellente.

Il y a un mois, Tourisme Côte-Nord lançait une publicité mettant en vedette l’acteur norvégien Mats Eldøen, dans laquelle il parcourt le territoire et confond la Côte-Nord avec la Norvège.

Cette campagne est un succès, selon la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté.

« Cette publicité était destinée aux Québécois et dès le lancement, on a vu une forte augmentation de la fréquentation de nos plateformes Web. Il y a beaucoup de téléchargements du guide touristique. On reçoit aussi beaucoup d’appels de potentiels visiteurs qui veulent se renseigner », dit-elle.

Cette campagne a aussi reçu une grande exposition dans l’univers médiatique. La directrice générale a d’ailleurs effectué une quinzaine d’entrevues à la suite de son lancement, dont plusieurs dans des médias nationaux.

Cette visibilité pour la Côte-Nord ne peut être que positive pour l’industrie touristique.

« Cette publicité a réussi à faire parler de la Côte-Nord et elle continue de le faire. C’est vraiment un coup de circuit pour Tourisme Côte-Nord », dit-elle.

Saison record ?

Après une saison touristique record en 2024, la prochaine s’annonce très bonne.

« Si la tendance se maintient, on devrait avoir des résultats similaires, sinon supérieurs à 2024 », affirme Joannie Francoeur-Côté.

Les réservations auprès des membres de l’industrie touristique nord-côtière se font à bon rythme.

« Il y a plus de réservations qui ont été effectuées comparativement à 2024 à pareille date », dit-elle.

Il y a même des établissements qui sont pratiquement déjà complets, ce qui est peu fréquent pour la fin du mois d’avril, confie la directrice de Tourisme Côte-Nord.

Tourisme Sept-Îles s’attend aussi à avoir une saison touristique achalandée. Au camping municipal de Sept-Îles, les réservations vont bien jusqu’à présent.

« Il y a des réservations tous les jours, donc ça s’annonce très bien », affirme Isabelle Méthot, directrice générale de Tourisme Sept-Îles.

États-Unis

Il y a espoir, parmi les organisations touristiques, que plusieurs Québécois choisiront de se tourner vers le Québec, plutôt que les États-Unis.

« Avec tout ce qui se passe chez nos voisins, les États-Unis, on s’attend à avoir beaucoup de visiteurs cet été », affirme Isabelle Méthot.

La directrice de Tourisme Côte-Nord reçoit aussi des échos du terrain que des Québécois rejettent les États-Unis pour se tourner vers le Québec.

« Cette hausse des réservations, ce sont des Québécois qui réservent dans nos établissements d’hébergement », affirme Mme Francoeur Côté.

Selon un sondage de la firme Léger réalisé à la mi-février, pour l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, plus des deux tiers des Québécois n’avaient aucune intention de faire un voyage aux États-Unis en 2025. Un Québécois sur cinq (20 %) avait planifié un voyage aux États-Unis en 2025. De ce nombre, 11 % comptaient le maintenir, tandis que 9 % l’avaient déjà annulé ou envisageaient de le faire.

Toujours selon les données du sondage, la moitié (49 %) des Québécois ayant annulé un voyage aux États-Unis en 2025 comptaient rester au Québec. Cela pourrait avoir des répercussions économiques importantes pour la province. Selon des estimations, les Québécois ont payé approximativement 6 G$ aux Américains pour des dépenses touristiques en 2023. Ainsi, avec le quart des Québécois qui voyageront au Québec plutôt qu’aux États-Unis, il est évalué que 1,5 G$ de dépenses touristiques supplémentaires pourraient s’ajouter en 2025, dans les régions du Québec.