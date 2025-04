Tadoussac : sort incertain pour les portes de la cale sèche

La Municipalité de Tadoussac a envoyé une lettre à ses bateliers pour les informer de la possibilité que les portes de la cale sèche demeurent fermées à l’automne en raison de leur mauvais état.

L’organisation municipale invite également les propriétaires de bateaux à penser à un plan alternatif pour le remisage de leur engin cet hiver.

Le maire de Tadoussac, Richard Therrien, assure être en discussion avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), qui détient le fond marin où se situe l’assise des portes, afin d’évaluer la meilleure marche à suivre pour réparer les portes.

« Ce qu’on nous a dit, c’est qu’on aurait des nouvelles éminemment et que le ministère nous donnerait des informations sur les portes et leur réparation », fait savoir l’élu.

Une prière annuelle

Pour Richard Therrien, l’ouverture des portes de la cale sèche est un coup de dés annuel.

« Chaque année, on se croise les doigts et on prie pour que les portes ferment en fin de saison », illustre-t-il.

« C’est possible qu’on n’ouvre pas les portes à l’automne à l’entrée des bateaux, car elles sont dans un état trop avancé de décrépitude », ajoute l’élu.

Ce dernier nuance toutefois, et indique que « ce n’est pas une certitude, juste une possibilité ».

Richard Therrien révèle qu’un montant qui se compte dans le million serait nécessaire à la mise aux normes de ces portes.