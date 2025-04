Jusqu’à 5 milliards pour un pont : « un bon projet », dit Guilbault

Un pont sur le Saguenay coûterait entre 4 et 5 milliards de dollars. C’est un « bon projet » dit la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

La ministre a présenté mardi les résultats des études d’opportunité et socioéconomique sur le projet de pont sur le Saguenay au comité de liaison.

« Ce matin, on avait les grandes conclusions du rapport. […] La conclusion est que c’est un bon projet. C’est un projet qui aurait des retombées positives », avance-t-elle, lors d’une mêlée de presse le 29 avril.

La ministre précise que les études démontrent non seulement des retombées économiques intéressantes, mais aussi des gains en matière de tourisme, de productivité pour la région ainsi qu’en création d’emploi.

« C’est un projet qui est évalué en ce moment entre 4 et 5 milliards de dollars. Donc, un prix important, mais on estime que c’est un projet qui serait bon pour la région. »

Historique

« L’étude a déterminé que la solution pour être capable d’être le plus avantageux possible, en lien avec cet emplacement de traverse, c’est le pont entre Baie-Saint-Catherine et Tadoussac », indique le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny.

« C’est une journée historique », lance-t-il.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable précise qu’une prochaine rencontre se tiendra au mois de mai pour discuter des détails techniques du projet.

Le gouvernement n’annonce pas à ce stade-ci la construction d’un pont sur la rivière Saguenay. Toutefois, Mme Guilbault déclare qu’elle souhaite « continuer de faire avancer le projet ».

Elle rappelle par ailleurs que le projet est toujours inscrit au Plan québécois des infrastructures du gouvernement.