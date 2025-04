Pont sur le Saguenay : le comité de liaison reçoit les résultats de l’étude 

Le comité de liaison, dont font partie la Coalition Union 138 et la Société du pont sur le Saguenay, a reçu ce matin les résultats de l’étude sur le projet de construction d’un pont sur le Saguenay.

Le comité de liaison a participé à une rencontre le 29 avril avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Cette dernière, accompagnée des deux députés nord-côtiers, Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny, a donné des explications sur les éléments clés de l’étude.

« En plus d’avoir été impliqué tout au long du processus où nous avons pu faire part de notre expertise, enfin, il est clairement reconnu que la solution pour assurer un lien entre la Côte-Nord et le Québec passe par la construction d’un pont. Cette conclusion positive de l’étude d’opportunité nous prouve qu’il faut poursuivre le travail amorcé », déclare Marc Gilbert, président de la Société du pont sur le Saguenay.

Pour l’instant, on ne connait pas les détails des résultats de cette étude.

Mais, pour le préfet de la MRC de Manicouagan et président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Marcel Furlong, il y a une compréhension de l’importance du projet.

« Il a été démontré qu’un pont serait nécessaire, utile et rentable économiquement. On sort de cette rencontre avec une ministre des Transports et une ministre régionale qui comprennent l’importance du pont », déclare-t-il.

L’équipe du bureau des grands projets de l’est du Québec a présenté au comité quel serait le tracé optimal pour la construction future d’un pont. Elle a aussi indiqué les investissements que nécessiterait la réalisation de ce projet.

« Il y a beaucoup de positif, mais on nous a aussi démontré à quel point ce projet-là est complexe », ajoute-t-il.

Les résultats en main

Pour le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay, il est important de souligner l’affranchissement de cette importante étape.

« Avoir en main les résultats de cette étude va guider nos prochaines actions pour influencer les décisions politiques qui devront être prises pour le désenclavement de la région », dit-il.

La Coalition Union 138 mentionne qu’elle poursuivra ses efforts de mobilisation et de sensibilisation auprès de la population pour viser la réalisation du projet.