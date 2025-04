Lazylegz en mission sur la Côte-Nord

(ASPT) Né avec une arthrogrypose, une maladie neuromusculaire affectant ses articulations, le danseur professionnel Luca Patuelli alias Lazylegz a transformé ses défis en véritable moteur d’accomplissement.

Depuis 20 ans, il inspire par ses performances et ses conférences à travers le monde, en prônant l’adaptation positive et la devise « Pas d’excuses, pas de limites ».

Celui-ci accompagnera les participants du Festival Un talent pas si différent, en les aidant à préparer un numéro collectif qu’ils présenteront sur scène lors de l’évènement du 22 mai.

« La réussite, ce sera déjà qu’ils montent sur scène », confie-t-il au journal Le Manic. « Leur joie et leur énergie feront la plus grande différence. »

Habitué à initier des projets inclusifs partout dans le monde, M. Patuelli souligne la particularité de celui de l’ARLPH. « Ce qui est spécial ici, c’est que plusieurs organismes de toute la Côte-Nord sont réunis », soutient-il. « L’énergie des participants, même à distance, est incroyable », ajoute l danseur faisant référence aux pratiques à distance qu’il a avec des dizaines de participants.

En plus d’encadrer le spectacle, il livrera sa conférence Pas d’excuses, pas de limites, alliant danse et récit personnel. « Mon but est d’encourager chacun à croire en lui-même, à repousser ses propres limites », résume Lazylegz précisant que chaque rencontre avec le public devient une source mutuelle d’inspiration.