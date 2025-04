L’ancien Septilien Pierre Ny-St-Amand déclaré non criminellement responsable

Pierre Ny St-Amand, l’homme qui a foncé avec un autobus dans une garderie de Laval en 2023, tuant deux enfants et en blessant six autres, a été déclaré non criminellement responsable.

Le juge Éric Downs, de la Cour supérieure, a ainsi accepté la suggestion commune de la défense et de la Couronne et a conclu que Ny St-Amand était incapable de discerner le bien du mal lorsqu’il a percuté la garderie, le 8 février 2023.

Les psychiatres de la Couronne et de la défense ont tous deux soutenu qu’il était probable que Ny St-Amand souffrait de psychose lorsqu’il a foncé avec l’autobus dans la garderie, tuant un garçon de quatre ans et une fillette de cinq ans.

Un psychiatre a témoigné que l’homme de 53 ans souffrait d’un trouble de stress post-traumatique non traité depuis son enfance difficile au Cambodge, un pays déchiré par la guerre, et qu’il aurait pu cibler la garderie pour «tuer son propre passé».

Ny St-Amand, un ancien employé de la Société de transport de Laval, était accusé de deux chefs de meurtre non prémédité, de voies de fait armée et de voies de fait causant des lésions corporelles relativement aux six autres enfants blessés.

La Couronne a indiqué qu’elle chercherait à faire déclarer Ny St-Amand «accusé à haut risque». Une telle déclaration entraîne une détention en milieu hospitalier avec restrictions, tandis que toute remise en liberté partielle ou complète doit être approuvée par un juge et non par la Commission d’examen des troubles mentaux.