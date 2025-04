Un soutien essentiel du Port de Sept-Îles pour la Popote roulante

Le Port de Sept-Îles s’engage à verser 150 000$ sur cinq ans au Centre d’action bénévole (CAB) le Virage ce qui permettra d’assurer le maintien et la qualité du service de Popote roulante.

Cette aide financière est considérée comme essentielle pour assurer ce service. Avec la hausse des coûts des aliments, ainsi que la hausse de la demande dans les dernières années, il est nécessaire qu’un joueur majeur comme le Port de Sept-Îles s’engage financièrement, indique Maxime Pineault, président du CAB le Virage.

« Le don du Port va nous permettre de venir absorber la hausse des coûts des aliments. Ça nous permet aussi de garder un prix qui est bas afin d’offrir ce service aux plus grands nombres de personnes possibles », dit-il.

La Popote roulante permet la livraison à domicile de repas sains et équilibrés aux personnes âgées, en perte d’autonomie ou en situation vulnérable. En moyenne, 500 repas sont livrés par semaine.

Le partenariat entre le Port de Sept-Îles et le CAB le Virage n’est pas nouveau. Depuis 2018, l’organisation portuaire contribue au service de Popote roulante. Avec ce nouvel engagement de 150 000$, le support financier du Port pour ce service est d’environ 285 000$ depuis 2018.

Pour le Port, il était naturel de s’engager à soutenir ce service qui aide de nombreux Septiliens.

« Quand [les dirigeants du CAB le Virage] m’ont fait part des enjeux et des contraintes qu’ils ont par rapport à l’augmentation des coûts, on ne pouvait pas rester [impassible] face à cela », affirme le président-directeur général du Port de Sept-Îles Pierre D. Gagnon. Il souligne au passage le professionnalisme et l’engagement des bénévoles du CAB le Virage.

« Nous désirons soutenir leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des bénéficiaires, notamment en offrant des repas sains et réconfortants à ceux qui en ont le plus besoin », affirme-t-il.

Cette annonce a été faite dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroule du 27 avril au 3 mai au Québec.

Le CAB le Virage lance aussi l’invitation à la population à venir offrir de leur temps pour être bénévole pour la popote roulante.

« On a des employés pour faire la popote, mais on a aussi besoin de bénévoles. Donc, on vous encourage à venir », conclut Maxime Pineault.