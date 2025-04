Les champions septiliens sont connus au basketball et au soccer

La saison intérieure 2024-2025 des différentes ligues sportives de Sept-Îles appartient maintenant au passé. Les champions des séries ont récemment été couronnés. C’est notamment le cas pour le basketball et le soccer.

Au basketball, la série finale entre les Blancs et les Noirs s’est rendue à la limite du 2 de 3. Les Blancs, vainqueurs au premier match 90-65, et défaits 74-42 au second, ont remporté la rencontre ultime, le 23 avril, par la marque de 81-55.

Le suspense a aussi perduré pour la finale de la Ligue de soccer intérieur disputée le 22 avril dans le gymnase de l’école Jean-du-Nord. Le Real Madrid, troisième en saison, a mis la main sur la coupe, en triomphant sur Manchester City, premier du calendrier régulier, en tirs de barrage, après une prolongation sans but.

Le Real Madrid avait trouvé le fond du filet deux fois en première demie. Ses rivaux ont cependant répliqué deux fois dans la deuxième portion du match, égalisant au score avec quatre minutes à faire.

Pour l’Association de volleyball de Sept-Îles, les différents champions ont été connus dans les dernières semaines.

Que ce soit pour le basketball ou pour le soccer, les inscriptions sont en cours pour leur ligue d’été respective. Les informations sont disponibles sur Facebook (SunSept Basket / Ligue de Soccer Senior de Sept-Îles). Il en est de même pour la balle-molle et les différentes ligues à Sept-Îles et Port-Cartier. Pour le volleyball de plage, c’est à venir.