Le prochain gouvernement du Canada sera libéral, annonce La Presse Canadienne

Le prochain gouvernement du Canada sera formé par le Parti libéral, rapporte La Presse Canadienne.

Peu après la fermeture des bureaux de vote dans l’ensemble du pays, les premiers résultats permettaient de déterminer que le parti dirigé par Mark Carney sera au pouvoir. Il était toutefois encore impossible de savoir s’il allait former un gouvernement majoritaire ou minoritaire.

Les Canadiens se sont rendus aux urnes lundi au terme de 36 jours de campagne électorale marquée par une guerre commerciale initiée par le président des États-Unis.

Peu après 22 h, de premiers résultats commençaient à être rapportés au Québec.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a été réélu dans Saint-Maurice—Champlain, selon les données de La Presse Canadienne.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a été réélu dans Beloeil—Chambly.

Du côté de la formation bloquiste, Gabriel Ste-Marie a été réélu dans Joliette et Louis Plamondon dans Bécancour—Nicolet—Saurel. Le nouveau venu bloquiste Alexis Deschênes a battu la députée libérale Diane Lebouthillier dans Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a officiellement été défait en Beauce.

La Presse Canadienne rapportait également de premiers résultats dans les provinces de l’Atlantique.

Trois ministres du Cabinet libéral y ont été réélus: la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joanne Thompson, dans St. John’s-Est à Terre-Neuve-et-Labrador; le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Kody Blois, dans Kings—Hants en Nouvelle-Écosse; ainsi que le ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, dans Beauséjour au Nouveau-Brunswick.

La présidente du Conseil du Trésor, Ginette Petitpas Taylor, a aussi été réélue dans Moncton—Riverview—Dieppe, au Nouveau-Brunswick.

Le libéral Tom Osborne a remporté le siège de Cape Spear, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le député conservateur Clifford Small a plutôtété réélu dans la circonscription de Terre-Neuve-Centre, dans la même province. Les conservateurs y ont aussi fait un gaindans Long Range Mountains avec l’élection de Carol Anstey.

Le dépouillement des votes par anticipation

Plus de 7,3 millions de personnes avaient déjà exprimé leur choix lors des jours de vote par anticipation, soit une hausse de 25 % par rapport à l’élection générale de 2021, où 5,8 millions d’électeurs avaient voté de cette façon.

Élections Canada a indiqué sur son site web que, compte tenu de l’engouement pour le vote par anticipation lors de la présente élection, le dépouillement des bulletins de vote par anticipation pouvait débuter deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, lundi.

La Loi électorale du Canada prévoit habituellement que le dépouillement des votes par anticipation peut commencer une heure avant la fermeture du bureau de vote le jour du scrutin. Toutefois, la loi donne aussi une certaine marge de manoeuvre au directeur général des élections.

Dans la circonscription de Carleton, en Ontario, où se présente le chef conservateur Pierre Poilievre contre 90 candidats, le dépouillement des bulletins de vote par anticipation pouvait commencer six heures avant la fermeture des bureaux. Élections Canada a affirmé que cette mesure a été mise en place «en raison de la taille inhabituelle du bulletin de vote».

Élections Canada fait valoir que ces différentes adaptations ont pour but d’accélérer la diffusion des résultats aux Canadiens.

En date de mercredi dernier, près d’un million d’électeurs avaient aussi voté par bulletin spécial, soit entre autres par la poste ou dans les bureaux d’Élections Canada,a mentionné une porte-parole d’Élections Canada, Nathalie de Montigny, en entrevue.

Un total de 343 personnes doivent être élues pour les quatre prochaines années. Ce sont cinq circonscriptions additionnelles depuis la dernière élection générale de 2021 à la suite du redécoupage de la carte électorale.

Au moment de la dissolution de la Chambre des communes, le Parti libéral comptait 152 députés, tandis que l’opposition officielle formée par le Parti conservateur avait 120 sièges, le Bloc québécois, 33 sièges, le NPD, 24 sièges, et le Parti vert, deux sièges. On comptait trois députés indépendants et quatre sièges vacants.

Le taux de participation à l’élection générale de 2021 a été de 62,6 %, avec 17,2 millions de votes exprimés sur 27,5 millions d’électeurs inscrits.

Plus de 250 000 travailleurs électoraux sont en poste lundi.