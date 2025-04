ITUM : un conseiller briguera le poste de chef

Jonathan St-Onge, conseiller sortant de ITUM, espère déloger le chef Mckenzie en se présentant comme candidat aux prochaines élections.

Jonathan St-Onge (Shetush) a rassemblé une équipe de six candidats, dont deux qui sont d’ex-conseillers, Tommy Vollant et Norbert Fontaine. Ensuite, deux conseillers sortants : Johnny Régis et Karine Fontaine-Jourdain. Une nouvelle candidate est en lice, Mélodie Jourdain-Michel. Et un aîné, Antonio Pipo Fontaine.

L’équipe Shetush fait campagne sur les réseaux sociaux, pour le moment. Il y aura un lancement officiel, la semaine prochaine.

Jonathan St-Onge a été membre de plusieurs conseils d’administration au sein du Conseil et à l’extérieure. Il a siégé dans tous les secteurs administratifs du Conseil sauf celui de l’éducation. Il compte également plusieurs implications sociales à son actif.

« J’ai eu beaucoup de manque d’informations, comme lorsque je demande des choses à mon comité des Finances, je reçois cela deux ans après, ou je ne reçois tout simplement rien. C’est plus dur de pouvoir prendre des décisions », souligne-t-il à propos de son expérience comme élu. « Je veux amener un changement, c’est celui du droit à l’information auprès des élu(e)s pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées », ajoute l’ex-conseiller.

Jonathan St-Onge critique aussi le fonctionnement de l’administration.

« Il faut avoir une confiance envers les Innus. Tout se fait à l’externe. Plusieurs tâches de ces consultants peuvent être comblées par des postes permanents au sein du Conseil et des Innus doivent les occuper », dit-il.

Lors du lancement, le programme de l’équipe Shetush sera dévoilé.