Archéo-Mamu n’est plus

Archéo-Mamu, voué à la conservation et mise en valeur du patrimoine archéologique de la Côte-Nord, rend les armes. Une ordonnance de faillite a été rendue à l’égard de l’organisme le 18 mars 2025. Les artefacts avaient déjà été remis aux Nations concernées.

Les difficultés financières de l’organisation ne datent pas d’hier. Les activités avaient été mises sur pause en 2024 et une campagne de sociofinancement n’avait pas eu le succès espéré. 1571$ sur un objectif de 30 000$ ont été récoltés.

«Archéo-Mamu est le seul organisme de partenariat autochtone et allochtone à but non lucratif spécialisé en archéologie au Québec. Elle a pour mission la co-protection, la co-compréhension, et la co-diffusion du patrimoine archéologique des Premières Nations et des Euro-Canadiens sur le territoire Québécois», précisait la page d’accueil de la campagne de sociofinancement sur Zeffy.

«Notre engagement à sauvegarder des objets inestimables, à mener des recherches cruciales et à promouvoir l’éducation sur notre histoire commune est menacé par des circonstances financières difficiles», pouvait-on lire également.

Le chef de la nation innue d’Essipit Martin Dufour est déçu que l’organisme ferme ses portes.

«On a fait affaire avec eux pour des fouilles sur le site Manakashum entre autres et on était satisfait des services que ça nous donnait. C’est déplorable que ça termine comme ça, parce que c’était un service apprécié par les Nations de la Côte-Nord», commente M. Dufour.

En entrevue à Radio-Canada, l’ex-directrice Vanessa Morin a indiqué que l’OBNL était «surchargé» par la tâche. Des dettes de près de 120 000$ s’étaient accumulées.

Dans le même article, on précise que «l’intégralité des collections trouvées sur des terres ancestrales autochtones a été remise aux communautés innues de Pessamit, Essipit et Nutashkuan, qui cogéraient l’organisme.»

(Source: Radio-Canada)

Mme Morin est désormais à l’emploi du Conseil des Innus de Pessamit.