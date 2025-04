Salon du livre de la Côte-Nord | Le succès passe par les découvertes littéraires

La dernière page du livre de la 41e édition du Salon du livre de la Côte-Nord s’est fermée dimanche à l’aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles, transformé en lieu de littérature. Un événement qui poursuit sa mission, celle des découvertes littéraires.

Une édition 2025 qualifiée « d’exceptionnelle à plusieurs niveaux » par sa directrice générale, Mélanie Devost, lors d’une entrevue de bilan avec Le Journal.

Son highlight, l’ambiance festive d’un rendez-vous propice à la découverte, à des coups de cœur littéraire. « C’est ça pour moi le succès », assure-t-elle.

« Dans l’air, il y avait quelque chose d’effervescent. Les visites des gens étaient plus longues et les auteurs dépassaient leurs heures de dédicaces. Tout le monde parlait de littérature », renchérit-elle.

Plus de 10 000 personnes ont assisté à l’événement qui se tenait du 24 au 27 avril. Du nombre, près de 2 600 jeunes du primaire et du secondaire, certains de Fermont et de Havre-Saint-Pierre, avec leurs enseignants pour les Journées scolaires du jeudi et du vendredi.

Essence nord-côtière

Une 41e édition sous le thème de la boréalité, l’essence nord-côtière, « magnifique et poétique », décrit Mme Devost.

« Les gens ont été captivités par les auteurs qui parlaient de la région. » Un de ces effets, l’auteur Guillaume Huberment qui a vendu tous les exemplaires qu’il avait de son livre Côte-Nord : Une visite guidée sur la 138.

Les gens ont acheté beaucoup de livres d’auteurs présents, la raison d’être de l’événement. « Ils découvrent des auteurs et il y a un livre pour chaque lecteur. Il y a une belle diversité », laisse entendre Mme Devost.

Pour clore la 41e édition, Patrice Godin y est allé d’un regard neuf sur la région dans le cadre de l’activité Écrivain en résidence, pour Fragments de la Côte-Nord, inspiré par son expérience comme pompier forestier déployé notamment en Minganie.

« Il a parcouru l’arrière-pays et est tombé en amour avec le territoire. C’est beau la façon dont il parle de la Côte-Nord », souligne la directrice générale, qui avait pu lire l’extrait en marge de la lecture au public.

« Un récit qui a dévoilé tout l’attachement qu’il lui porte avec ses impressions livrées sans détour. Si l’on voulait résumer l’essence de son magnifique texte en quelques mots, ce pourrait être les suivants : Ce territoire est un cœur qui bat. », raconte l’organisation.

La Journée des professionnels, ceux des bibliothèques, qui en était à une deuxième édition, ressort du lot aux yeux de la directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord, une activité qui « permet de réseauter et de suivre des formations », dont une sur la littérature autochtone, mentionne-t-elle. « On a recueilli que des commentaires positifs. »

Mélanie Devost a aussi parlé du conte en pyjama, émerveillée par les « yeux de toute beauté des enfants » pour cette activité animée par Alexandra Larochelle. D’ailleurs, 50 familles sont reparties avec un livre grâce au partenariat avec Boîte à clés.

La 42e édition du Salon du livre de la Côte-Nord se tiendra du 23 au 26 avril 2026.

Le 41e Salon du livre en chiffres

200 animations

94 auteurs/autrices, dont 29 de la Côte-Nord (Participation record)

10 rencontres d’auteur.rice.s avec des étudiant.e.s du Cégep de Sept-Îles

16 grands entretiens

6 ateliers d’écriture

5 tables rondes

Tournée littéraire jeunesse Hydro-Québec : 98 rencontres par 15 auteurs/autrices dans 29 écoles de Tadoussac à Sept-Îles