Une campagne humoristique pour prévenir les feux de forêt

La SOPFEU mise sur l’humour pour convaincre les Québécois de changer leurs comportements et ainsi espérer éviter les 350 feux de forêt d’origine humaine qui surviennent chaque année dans la province.

C’est le 22 avril, à l’occasion du Jour de la Terre, que la Société de protection des forêts contre le feu a lancé sa nouvelle offensive publicitaire visant à conscientiser la population en matière de prévention des feux forêt.

L’organisme mise sur l’humour en faisant appel au personnage de Carole, incarnée par l’humoriste Silvi Tourigny, pour rappeler aux Québécois les bons comportements à adopter.

Sous le thème Évitons les feux évitables, la campagne de la SOPFEU ciblera plus particulièrement les trois principales causes de feux d’origine humaine, soit les mégots de cigarettes (80 feux par an), le brûlage de rebuts (75 feux par an) et les feux de camp (60 feux par an).

Carole, dans son style bien à elle, interpellera différents protagonistes dont les comportements négligents risquent de mettre le feu à la forêt.

« Avec le ton péremptoire qu’on lui connaît, elle leur rappellera qu’on ne jette pas un mégot de cigarette par terre, qu’un feu de camp doit être éteint complètement, et qu’il existe des solutions de rechange écologiques et sécuritaires au brûlage de rebuts », divulgue la SOPFEU par voie de communiqué.

Rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, cette campagne publicitaire se déploiera jusqu’à la fin du mois de juillet sur différentes plateformes telles que le web, la télévision, la radio, et différentes publications imprimées.

Son objectif : réduire le nombre de feux de forêt d’origine humaine, qui représente 80 % de l’ensemble des incendies affectant la forêt québécoise chaque année.

Avec les changements climatiques qui provoquent de plus fréquentes périodes de sécheresse et une augmentation du risque d’incendie, la SOPFEU estime que la prévention et la sensibilisation du public sont plus nécessaires que jamais.

L’organisme de protection invite d’ailleurs la population à la plus grande prudence en ce début de saison des feux de forêt.