Charles Milliard veut des bornes électriques dans toutes les stations-service

Toutes les stations-service du Québec devront être dotées d’au moins une borne de recharge rapide pour voitures électriques d’ici 2031 si l’aspirant chef libéral Charles Milliard prend le pouvoir aux prochaines élections provinciales. Malgré cette proposition, le principal intéressé doute de la capacité du Québec d’atteindre son objectif de mettre fin à la vente de véhicules neufs à essence en 2035.

«Un premier ministre Charles Milliard commencerait par essayer de tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais ce que je dis, c’est qu’en date d’aujourd’hui, c’est impossible qu’on arrive à ça. C’est pas un aveu d’échec, il faut faire des propositions qui vont être beaucoup plus agressives si on veut arriver à ce chiffre-là», a-t-il soutenu en entrevue avec La Presse Canadienne.

Or, il dit être prêt à s’engager «à arriver à cet objectif le plus vite possible».

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, n’a pas fermé la porte à repousser cette échéance, en raison de l’incertitude provoquée par le président américain Donald Trump.

Et qu’en est-il de l’objectif d’atteindre la carboneutralité en 2050? «Je pense qu’on peut y arriver, mais il va falloir mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Et ça va commencer par avoir un gouvernement qui croit davantage à la lutte au changement climatique», a affirmé l’ex-PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Selon lui, sa proposition de bornes de recharge peut contribuer à rendre les voitures électriques plus attrayantes. «Les Québécois vont changer leurs habitudes en matière de voiture électrique quand ça va devenir plus pratico-pratique et plus économique.»

L’installation des bornes pourrait se faire en partenariat avec les stations-service, indique l’aspirant au trône libéral.

«Il faut que le privé fasse sa part, mais je pense qu’on peut avoir des mesures atténuantes, s’il y a des commerces qui ont des enjeux», a-t-il expliqué.

Le gouvernement du Québec a un plan qui vise, pour 2030, à avoir «6700 bornes de recharge rapide publiques et 110 000 bornes de recharge publiques de niveau 2».

Dans son plan «Pour un Québec prospère, vert et résilient», Charles Milliard veut aussi un programme plus performant pour l’isolation des bâtiments. «On doit s’assurer qu’on garde toute l’énergie à l’intérieur de nos maisons, de nos industries et de nos commerces.»

Il indique également vouloir moderniser et mieux financer le transport collectif et appuyer la décarbonation du transport lourd «en favorisant l’adoption de carburants alternatifs comme le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène vert».

Les propositions de son plan ne sont toutefois pas chiffrées. «Je pense que les militants libéraux veulent voir c’était quoi les principales directions, les principaux concepts qui vont être importants pour le prochain chef», a-t-il justifié.

En plus de Charles Milliard, les autres candidats à la chefferie du PLQ sont l’ancien ministre fédéral Pablo Rodriguez, l’ex-président du Conseil du patronat Karl Blackburn, l’avocat fiscaliste Marc Bélanger et l’agriculteur de la Beauce Mario Roy.

Les libéraux choisiront leur nouveau chef le 14 juin 2025.