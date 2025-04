Un Baie-Comois accusé de meurtre suite à un incendie à Sept-Îles

Un Baie-Comois a été accusé de meurtre, vendredi, au palais de justice de Sept-Îles, en lien avec l’incendie criminel survenu mi-octobre, à Moisie.

Jonathan Gendron, 31 ans, fait désormais face à une accusation de meurtre au premier degré, soit l’infraction la plus sérieuse au Code criminel. Un chef de séquestration pesait déjà contre l’homme de Baie-Comeau, en lien avec l’incendie qui a ravagé une résidence de la rue Vollant, le 16 octobre, à Moisie.

Le corps de Jimmy Maltais, 26 ans, de Sept-Îles a été retrouvé dans les décombres.

Anthony Roy et Dereck Lemay de Québec ont également été accusés de meurtre au premier degré, vendredi. Ce chef d’accusation est venu s’ajouter à celui de feu criminel pesant déjà contre eux.

Les trois individus ont présenté un plaidoyer de non culpabilité.

Une accusation de complicité après le fait a aussi été déposée envers Lucas Bérubé, 24 ans, de Sept-Îles, déjà accusé d’incendie criminel.

« C’est l’ensemble de la preuve recueilli […], notamment le rapport pathologique judiciaire, qui nous a permis de faire une analyse qui conduisait à soutenir les accusations portées vers les personnes visées », a mentionné Me Marc Bérubé du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Il a parlé de dossiers complexes et de preuves importantes.

Me Bérubé a mentionné qu’il s’agit d’un événement survenu dans un contexte de « guerre de territoire, drogue, stupéfiants », qui s’inscrit comme dans ce qui se déroule au Québec, dans l’Est du Québec et sur la Côte-Nord.

Selon lui, le développement de l’enquête envoie un message comme quoi « les policiers font le travail requis », et qu’il est important pour les citoyens de dénoncer de rencontrer les autorités.

Un procès en cour supérieure aura lieu devant juge et jury. Il s’agira du premier procès de meurtre au premier degré en plus de 20 ans à Sept-Îles.

Rappelons qu’il y a trois autres accusés dans cette affaire.

Malory Fortin, 20 ans, de Sept-Îles et Raphaël Bérubé, 24 ans, de Shawinigan sont accusés d’avoir mis le feu à une maison d’habitation, tout comme Derek Lemay, Anthony Roy et Lucas Bérubé. Le dossier de ce dernier revient à la Cour le 9 juin. Pour les autres, c’est fixé au 30 mai.

Kent Lebrasseur, 52 ans (sans domicile fixe selon la dénonciation), fait quant à lui face à des chefs d’accusations de séquestration et d’entrée par effraction. Il comparaître le 5 mai pour son enquête pro forma.

Près de vingt personnes ont assisté aux comparutions dans ces dossiers le 25 avril en avant-midi. Il n’y avait aucun fauteuil de libre dans la salle attitrée au Palais de justice de Sept-Îles.