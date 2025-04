140 000 $ pour le Salon du livre de la Côte-Nord

Québec annonce l’octroi de 140 000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord qui débute aujourd’hui jusqu’à dimanche, avec plus de 90 auteurs réunis à l’aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles.

La 41e édition de l’événement propose un grand nombre d’activités, telles que des lancements, des tables rondes, de grands entretiens et les cabarets. En nouveauté cette année, on retrouve le kiosque Je lis autochtone !, qui se traduira par la présence de plusieurs autrices et auteurs des Premières Nations, Inuit et Métis.

Sur les 90 auteurs présents, 30 proviennent de la Côte-Nord.

Le soutien financier annoncé jeudi par la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain et le ministre de la Culture Mathieu Lacombe provient de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) (98 000 $) et du Secrétariat à la jeunesse (42 000 $).

Plus de 3 000 élèves du primaire et du secondaire, accompagnés de leurs professeurs, franchiront les portes de l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles en cette première journée ainsi que demain.

Près de 200 animations de la programmation se dérouleront à l’aréna de même que dans divers lieux publics d’ici dimanche.