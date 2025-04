Pablo Rodriguez s’arrête sur la Côte-Nord pour parler économie 

Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, est de passage sur la Côte-Nord et s’intéresse aux questions sur l’économie régionale. Adapter les programmes aux besoins économiques des régions, appuyer les PME et revoir la fiscalité des entreprises pour les rendre plus compétitives sont quelques exemples de propositions de M. Rodriguez.

« On doit appuyer nos entreprises au niveau de la productivité, c’est-à-dire revoir certains crédits d’impôt pour mieux les adapter, pour leur permettre de mieux investir en innovation, en recherche et en développement », soutient Pablo Rodriguez.

« Il faut aussi, dans le contexte actuel, aider les entreprises à diversifier les marchés », poursuit-il.

Cela passerait par une baisse des barrières tarifaires au sein du Canada, dit-il, mais aussi en ouvrant de nouveaux marchés. « D’ailleurs, le Port de Baie-Comeau ici peut jouer un rôle essentiel là-dedans. »

Pablo Rodriguez propose également une aide de 100 millions de dollars aux commerces de proximité dans les régions.

Il fait aussi part de son intention de tenir un sommet socioéconomique au cours des six premiers mois d’un gouvernement libéral au Québec afin d’analyser les besoins de chaque région.

« Nos décideurs économiques savent mieux que nous quels sont les programmes dont ils ont besoin, dit-il. Quels sont les programmes du gouvernement qu’on doit adapter à leurs besoins? »

Des visites à Baie-Comeau

Lors de son passage à Baie-Comeau le 23 avril, M. Rodriguez a rencontré les employés de la Ville de Baie-Comeau, tel que la directrice du service de développement économique de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis.

Le candidat à la chefferie a aussi discuté d’enjeux économiques avec la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, le Port de Baie-Comeau et le Cégep de Baie-Comeau.

« On organise aussi un Bière et politique ce soir à la microbrasserie pour rencontrer les militants », ajoute-t-il.

« Le Québec, c’est en grande partie les régions, c’est les ressources, les gens. Il n’y a pas de développement économique du Québec sans développement économique des régions », déclare le politicien, qui s’est aussi arrêté à Sept-Îles pour y faire plusieurs rencontres.

S’intéresser au PLQ

M. Rodriguez s’exprime sur l’importance d’aller à la rencontre des partisans partout où il passe.

« On sent que les choses changent et que les gens sont prêts à écouter le Parti libéral du Québec. Pas nécessairement à voter pour le Parti libéral, mais écouter, ce qui est déjà beaucoup », déclare-t-il.

« La course au leadership, où il y a cinq candidats ravive aussi l’intérêt envers le parti, car on amène chacune des idées et des propositions », poursuit-il.

Outre Pablo Rodriguez, quatre candidats se sont lancés à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

Il s’agit de Marc Bélanger, Karl Blackburn, Charles Milliard et Mario Roy. Le prochain chef sera choisi le 14 juin, lors d’un congrès à Québec.